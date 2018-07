Der Riedlinger Gemeinderat begrüßt die geplante Werkrealschule Unlingen-Uttenweiler, zumal diese mit den Riedlinger Schulen kooperieren soll. Von Ertingen-Herbertingen ist dazu noch nichts bekannt, weshalb Riedlingen den Ertinger Gemeinderat um Informationen bittet. Die Stadt betrifft, was die Umlandgemeinden vorhaben, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen besuchen die Kinder aus den Teilorten die Schulen in Unlingen und in Ertingen.Riedlingen