Stadt bietet wieder Ferienbetreuung an

Die Stadt Bad Waldsee bietet voraussichtlich im Frühjahr und Sommer dieses Jahres wieder die zwei gewohnten Betreuungsangebote für Grundschüler in den Schulferien an. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Angebote finden in der Mens1a und weiteren Räumen am Schulzentrum Döchtbühl statt und werden von der Koordinationsstelle Mens1a organisiert.

Die Osterferien-Betreuung findet vom 19. April bis 22. April statt. Die schulfreien Tage nach den Osterfeiertagen werden mit Spielen, Basteln, Bauen und viel Bewegung gefüllt. Die Betreuungszeiten sind von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr mit Mittagessen und am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen. Letztmöglicher Anmeldetag für die Osterferien-Betreuung ist Freitag, 11. März.

Die Sommerferien-Betreuung findet vom 28. Juli bis 12. August statt. Für die Sommerferien vom 28. Juli bis 12. August ist ein Halbtags- und ein Ganztags-Angebot geplant. Die Halbtagsbetreuung findet täglich von 7.30 bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen statt. Die Ganztagsbetreuung findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 7.30 bis 15.30 Uhr mit Mittagessen und freitags bis 12.30 Uhr ohne Mittagessen statt. Letzter Anmeldetag für die Sommerferien-Betreuung ist Freitag, 3. Juni.

Folgende Preise gelten für die Betreuungsangebote in den Schulferien 2022. Ostern, vom 19. April bis 22. April, ganztags, 7.30 bis 15.30 Uhr / Freitag 12.30 Uhr (29 Betreuungsstunden; drei Mal Mittagessen) 77 Euro. Sommer, vom 28. Juli bis 12. August, halbtags, 7.30 bis 12.30 Uhr (60 Betreuungsstunden; ohne Mittagessen) 135 Euro. Sommer ganztags, 7.30 bis 15.30 Uhr / Fr 12.30 Uhr (87 Betreuungsstunden; mit neun Mal Mittagessen) 220 Euro.

Für Rückfragen steht das Mensateam zu den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag 9.30 bis 13.15 Uhr; freitags nach Vereinbarung) persönlich oder telefonisch unter Telefon 07524 / 976 695 00 zur Verfügung. Den Link zum Anmeldebogen gibt es unter: www.bad-waldsee.de/info/mens1a/ unter dem Punkt „Betreuungsangebote für Grundschüler“.

Die Durchführung der Betreuungsangebote steht unter dem Vorbehalt der Durchführbarkeit gemäß der zum Zeitpunkt des Angebots geltenden Verordnungen des Sozialministeriums sowie der Corona-Verordnung Baden-Württemberg.