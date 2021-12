Stadt bereitet Bevölkerungszählung „Zensus“ vor

Die Stadt Friedrichshafen hat ihre Vorbereitungen zur Volkszählung 2022 mit der Einrichtung der Erhebungsstelle gestartet. Der Zensus 2022 ist ein europaweites Projekt zur Gewinnung statistischer Bevölkerungsdaten. Er soll verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer und für Deutschland insgesamt liefern. Neben ergänzenden Daten zur Demografie, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft, werden auch allgemeine Angaben zur Wohn- und Wohnraumsituation erfasst. Solche Informationen sind wichtig, da sie helfen, weitreichende Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen.

Die Europäische Union verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. In Deutschland ist der Zensus 2022 eine Zählung, die sich auf die Register der Einwohnermeldeämter stützt und durch eine Zufallsstichprobe im Rahmen einer Haushaltebefragung ergänzt wird, um Über- und Untererfassungen in den Registern zu quantifizieren, hochzurechnen und zu korrigieren.

In einem kurzen persönlichen Interview werden in Friedrichshafen etwa 6200 zufällig ausgewählte Haushalte und alle Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen zu allgemeinen Themenbereichen ihrer Lebenssituation von Erhebungsbeauftragten der Erhebungsstelle Friedrichshafen befragt. Das sind ungefähr zehn Prozent der lokalen Gesamtbevölkerung. In Gemeinschaftsunterkünften, wie etwa Alten- und Pflegeheimen oder Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge, übermitteln die Einrichtungsleitungen in einem Online-Fragebogen stellvertretend alle relevanten Informationen.

In einem Online-Fragebogen beantworten alle ausgewählten Personen mit Haus- und Wohnungseigentum oder deren Verwaltungen Fragen zu ihren Immobilien, zum Beispiel zu Baujahr, Größe, Ausstattung und Miete. Aktuell hat die Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung begonnen. In den vergangenen Wochen haben ein Teil der Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum beziehungsweise Wohnungen Post vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg erhalten.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Interviewerinnen und Interviewer unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Die erhobenen Daten und Einzeldaten werden nicht an Dritte weitergegeben, auch nicht an andere Behörden außerhalb der Statistik. Darüber hinaus werden alle persönlichen Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt von den weiteren Angaben, wie Alter oder Geschlecht, getrennt und gelöscht, sodass keinerlei Rückschlüsse auf die befragten Personen möglich sind. Zusätzlich ist die Erhebungsstelle aus Datenschutzgründen für die Dauer des Zensus 2022 räumlich, personell und technisch von anderen Verwaltungsstellen getrennt.

Die Erhebungsstelle Friedrichshafen kümmert sich in diesem Rahmen eigenverantwortlich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Auch liegt die Kontaktaufnahme mit säumigen auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Verantwortungsbereich, denn nach § 24 des Zensusgesetzes (ZensG 2022) besteht Auskunftspflicht für alle volljährigen Personen eines Haushalts.

Ab dem 15. Mai 2022, dem sogenannten Zensusstichtag, beginnen die Erhebungsbeauftragten mit den persönlichen Befragungen. Für die Befragungen in Friedrichshafen werden rund 70 Erhebungsbeauftragte im Einsatz sein. Diese werden bei den auskunftspflichtigen Personen rechtzeitig Termine ankündigen.Weitere Informationen der Stadt Friedrichshafen zum Zensus gibt es im Internet unter www.friedrichshafen.de/zensus2022. Bei Fragen können sich Bürgerinnen und Bürger an den Erhebungsstellenleiter bei der Stadt Friedrichshafen, Stefan Zehrer, unter zensus2022@friedrichshafen.de wenden.