Stadt bekommt 2,1 Millionen Zuschuss für Breitbandausbau

„In den Landkreis Tuttlingen fließen insgesamt knapp 2,5 Millionen Euro“. Darüber informieren die beiden Abgeordneten des Wahlkreises Guido Wolf (CDU) und Niko Reith (FDP). Die offizielle Übergabe der Bescheide erfolgte im Rahmen einer Web-Konferenz durch den zuständigen Minister Thomas Strobl.

Den Löwenanteil bekommt die Stadt Spaichingen, nämlich 2,128 Millionen Euro für vier Anträge. Weiter fließen an die Kommunalanstalt Breitbandinitiative Landkreis Tuttlingen (BIT) 337180 Euro.

Der Breitbandausbau in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe wird mit 23,7 Millionen Euro durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Die Fördermittel fließen in insgesamt 53 Breitbandprojekte.

„In dieser Förderrunde können wieder wichtige Breitbandprojekte realisiert werden. Gerade für ein Flächen- und Technologieland wie Ba-den-Württemberg ist es ausgesprochen wichtig, dass wir die ländlichen Räume an das schnelle Internet anbinden. Gerade dort sind viele kleine und mittelständische Unternehmen auf diese Infrastruktur angewiesen“, kommentiert Wolf die Förderentscheidungen.

Mit den in dieser Übergaberunde beschiedenen Förderanträgen können in den Regierungsbezirken Freiburg und Karlsruhe mehr als 3000 neue Breitbandanschlüsse realisiert werden. Im Regierungsbezirk Freiburg werden 20,4 Millionen Euro für 41 Projekte bewilligt.

Die Regierungsfraktionen im baden-württembergischen Landtag haben sich im aktuellen Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, bis 2025 einen flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen zu erreichen.

So konnte die Förderung um den Ausbau der Gebiete, die noch nicht über eine Versorgung von mindestens 100 Mbit/s verfügen, erweitert werden, wodurch im ganzen Land nochmals ein kräftiger Schub erzeugt wird, so die Mitteilung Wolfs.

Der Breitbandausbau ist eingebettet in die Maßnahmen der Digitalisierungsstrategie digital@bw des Landes Baden-Württemberg. Seit dem Start von digital@bw sind bisher rund eine Milliarde Euro in Projekte der Digitalisierungsstrategie des Landes investiert worden. Zudem wurden über drei Milliarden Euro seit 2016 an Landes- und Bundesmitteln für den kommunalen Breitbandausbau verwendet.