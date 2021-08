Stadt Bad Waldsee wählt drei neue Fachbereichsleiter

Bad Waldsee (sz) - Wahrscheinlich einzigartig in der bisherigen Geschichte der Stadt Bad Waldsee: In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 20. Juli sind mit Calvin Schmidt, Andreas Heine und Christoph Liebmann gleich drei neue Fachbereichsleiter bestimmt worden.

Die Ratsmitglieder entschieden sich laut städtischer Pressemitteilung zwischen jeweils zwei Bewerberinnen und Bewerbern. Bei der Fachbereichsleitung Recht, Beteiligungen, Controlling, Liegenschaften fiel die Entscheidung auf Calvin Schmidt aus Ravensburg. Der 28-jährige Volljurist hat an der Universität Konstanz sein erstes Staatsexamen und am Landgericht Ravensburg sein zweites Staatsexamen abgelegt. Das Referendariat hat er beim Land Baden-Württemberg absolviert. Er wird die Stelle zum 1. Oktober antreten.

Die Leitung des Fachbereichs Bauen, Stadtentwicklung wird Andreas Heine zum 1. März 2022 von Stadtbaumeisterin Andrea Denzel übernehmen. Andreas Heine dürfte vielen bereits bekannt sein. Er arbeitet seit 2014 für die Stadt Bad Waldsee und ist derzeit Abteilungsleiter Hochbau. Der 41-jährige Architekt mit Master-Abschluss wohnt in Ehrensberg, einem Teilort von Bad Waldsee, und hat sein Studium an der Hochschule Biberach absolviert.

Die Leitung des Fachbereichs Zentrales, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit wird Christoph Liebmann zum 1. Oktober übernehmen. Der 44-jährige Diplom-Verwaltungswirt lebt in Bergatreute, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er hat an der Hochschule Kehl studiert und in mehreren Gemeinden Erfahrungen als Hauptamtsleiter gesammelt.

Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy freuten sich sehr über die Entscheidungen des Gemeinderats. Die Wahl sei nicht einfach gewesen, alle Bewerber seien für diese verantwortungsvollen Posten bestens geeignet gewesen und verfügten über tiefgehende Kenntnisse.

Auf alle Stellen waren mehrere Bewerbungen eingegangen. Die Verwaltung hatte bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung jeweils zwei Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten für diese verantwortungsvollen Positionen ausgesucht. „Die Stellen müssen mit Bedacht ausgewählt werden. Wir haben uns die Auswahl nicht einfach gemacht und die Bewerberinnen und Bewerber auf Herz und Nieren geprüft“, sagte Bürgermeister Matthias Henne noch vor der Vorstellungsrunde im Gemeinderat. Er und die Erste Beigeordnete Monika Ludy seien bei allen Vorstellungsgesprächen dabei gewesen. Nachdem sich die Bewerber den Gemeinderäten vorgestellt hatten, konnten

