Stadt Aalen hat eine neue Beauftragte für Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration

Zum 1. Februar 2022 übernimmt Anna-Lena Mutscheller die Leitung der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischer Wandel und Integration. Die 31-jährige gebürtige Aalenerin folgt auf Uta-Maria Steybe, die nach 28 Jahren Ende Januar in den Ruhestand treten wird.

Mutscheller hat 2010 an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn ein Bachelorstudium der Geschichte und Kunstgeschichte begonnen. 2011 wechselte sie an die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg und schloss ein Bachelorstudium der Pädagogik und Soziologie an, das sie 2014 erfolgreich abschloss. Anschließend erwarb sie 2017 in Bamberg ein Master of Arts der Erziehungs- und Bildungswissenschaft.

Seit 2016 ist sie für die Stadt Aalen für Themen der Quartiersentwicklung tätig, zunächst studiumsbegleitend, ab 2017 in Vollzeit. Ende 2019 wurde Anna-Lena Mutscheller die stellvertretende Amtsleitung für die Stabsstelle übertragen. In ihrer neuen Funktion als Amtsleiterin hat sie die Personalverantwortung für zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Stabsstelle ist die Konzeption und Steuerung aller gleichstellungsrelevanten Projekte angesiedelt. Zudem gehören zu ihrem Verantwortungsbereich die Arbeit mit Geflüchteten und Integrationsthemen sowie die Entwicklung von Formaten zur Bürgerbeteiligung und die Koordination im Bereich der Quartiersentwicklung.