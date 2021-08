Stabwechsel in der Aalener Arbeitsagentur

AALEN (an) - Mit Elmar Zillert hast sich der Leiter der Agentur für Arbeit Aalen aus seiner Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung verabschiedet. Seine Nachfolge tritt die 49-jährige Claudia Prusik an. Neun Jahre prägte Zillert die Geschichte der Arbeitsagentur, der Ende des Monats in den Ruhestand eintritt.

Seine Nachfolgerin, die seit 21 Jahren im Dienste der Bundesagentur für Arbeit steht, verantwortete seit 2016 bis zuletzt die operativen Geschäfte im Bereich des Ausbildungsmarktes in der Regionaldirektion Baden-Württemberg. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Vor uns liegen große Herausforderungen die ich in bewährter Weise mit den regionalen Netzwerkpartnern engagiert angehen möchte. Mein bisheriger Eindruck der Region stimmt mich sehr zuversichtlich und ich bin mir sicher, dass wir bei den Themen der Arbeitswelt der Zukunft einiges bewegen können ", erklärte Prusik.

Claudia Prusik wird die Geschäfte gemeinsam mit Ralf Steeg, dem operativen Geschäftsführer und Ulrich Viertl, Geschäftsführer interner Service, lenken.

Mit Claudia Prusik und Ralf Steeg steht den operativen Geschäften der regionalen Arbeitsagentur ein kompetentes Führungsduo zur Verfügung. Steeg, ein Kenner der Region und der Agentur für Arbeit steht für Kontinuität, Prusik als neue Chefin bringt die Erfahrungen aus unterschiedlichen Kernbereichen der BA mit. Ihr Ziel ist es, für die Kundinnen und Kunden und für alle Netzwerkpartner als verlässliche Ansprechpartner mit guten Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen.