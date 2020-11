Staatssekretärin: Kultur ist gesellschaftsrelevant

Die Kulturszene und die Kreativwirtschaft werden durch den „Lockdown Light“ in diesem Winter erneut hart getroffen. Freischaffende Künstler, Kulturschaffende, Unternehmen, Soloselbständige, Vereine und kulturelle Einrichtungen kämpfen mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Mit Oliver Nolte, Leiter und Intendant des privaten Studiotheaters Noltes in Überlingen, Bernd Eiberger vom Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen und Petra Olschowski, Staatssekretärin Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, diskutierte der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Grüne) für den Wahlkreis Bodensee am virtuellen Runden Tisch über die Situation der Branche im Bodenseekreis und die Perspektiven.

Ein Ergebnis des Austauschs war laut Pressemitteilung, dass längst nicht alle von den Corona-Einschränkungen Betroffene Corona-Hilfen beantragt haben. Kultureinrichtungen haben jeweils eigene, ganz unterschiedliche Strategien, um durch die Krise zu kommen. Klar geworden ist am virtuellen Runden Tisch aber auch, dass nicht alle Berechtigten wissen, welche Unterstützung sie wie beantragen können.

Oliver Nolte ist deswegen froh über neue Einnahmen und spielt in diesem Winter im digitalen Raum. Besucher müssen Tickets kaufen, und der Einlass genauso geregelt wie in anderen Zeiten in der Spielstätte in Überlingen. „Am schlimmsten ist das Auf- und Zumachen“, berichtete Nolte. Das Geld für verkaufte Tickets müsse dann wieder zurückerstattet werden. Novemberhilfe hat der Intendant nicht beantragt. Allerdings profitiert sein Theater von einer städtischen Förderung für Wintertheater.

Auch das Kulturhaus Caserne, das im Sommer einen Landeszuschuss im Zuge des Sonderprogramms „Kultur Sommer 2020“ erhalten hat, verzichtet auf die Novemberhilfe. Das Kulturhaus erhält aber Geld von der Zeppelin-Stiftung. Beim Bundesprogramm „Neustart Kultur“ ging Bernd Eiberger leer aus. Um eine Lüftungsanlage einzubauen, müsste die Caserne rund 100 000 Euro investieren. Hier sollte der Bund noch einmal nachlegen, wünscht sich der Friedrichshafener. „Im Sommer sind wir so über die Runden gekommen.“

Schwierig ist die Situation von Tanzclub und Gastro in der Caserne. Beide müssten die Novemberhilfe, die 75 Prozent des November-Umsatzes entsprechen soll, beantragen, um „nicht komplett gegen die Wand zu fahren“. Mit einer digitalen Plattform experimentiert das Kulturhaus nicht. Künstler wie Uli Böttcher oder Bernd Kohlhepp hätten signalisiert, dass digitale die Liveauftritte nicht ersetzen könnten.

In einer schwierigen Lage ist auch eine Töpferin, die ihre Kunst normalerweise auf Märkten verkauft. Kunsthandwerker haben es noch schwerer, an Förderung zu kommen, sagte Petra Olschowski. Damit sich Kulturschaffende besser zurechtfinden, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine Telefonhotline eingerichtet. Darauf wies Olschowski hin.

Einig waren sich alle am virtuellen Runden Tisch darüber, dass die Gesellschaft Kunst und Kultur gerade in schwierigen Zeiten braucht. Denn sie sind, wie es Olschowski formulierte, „gesellschaftsrelevant“. Dafür bekam sie viel Zustimmung auch von weiteren Gästen über den Chat. Kunst und Kultur beeinflussen unser Miteinander und den Diskurs. Oliver Nolte sagte: „Ohne Kultur gibt’s keine Kultur.“

Eiberger bemängelte, dass die Kultur keine so große Lobby wie die Autoindustrie habe. Die Staatssekretärin erklärte, es sei ein Fehler der Bundesregierung, Kultur der Unterhaltung zuzuordnen. Die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg sei einzigartig. „Es ist eine Herausforderung, diese Vielfalt durch die Krise zu bringen.“ Das Land habe bis zu 200 Millionen Euro zusätzlich dafür zur Verfügung gestellt. Für Museen seien 20 neue Stellen geschaffen worden, um die Digitalisierung voranzubringen. Martin Hahn forderte, der Kultur die größtmögliche Wertschätzung entgegenzubringen.