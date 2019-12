St. Vinzenz von Paul: Elterntreffgegründet

Babys sind normalerweise nicht die Zielgruppe des Altenhilfeträgers Vinzenz von Paul. Doch beim ersten Kaffeetratsch für die frisch gebackenen Eltern des Unternehmens standen genau diese im Mittelpunkt. „Unsere Frauenquote in den Teams ist sehr hoch. 83 Prozent unserer Leitungskräfte sind weiblich. Umso wichtiger ist es für uns zu wissen, was sie bewegt und was sie vielleicht brauchen, um in Zukunft wieder in ihren Job einsteigen zu können“, erklärt Regionalleiterin Claudia Hartmann die Idee hinter dem Elterntreff. Die selbst werdende Mutter sieht darin aber auch die Chance, ein Netzwerk zu schaffen. Auch der anwesende Nachwuchs verließ die Zusammenkunft nicht mit leeren Händen: Jedes Baby bekam ein eigenes Rutschauto.