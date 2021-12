St. Nikolaus präsentiert literarisch-musikalische Weihnacht

Zu einer Einstimmung auf Weihnachten laden Kurt Drechsel (Texte) und Nikolai Geršak (Musik) am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Dezember, jeweils um 11.30 Uhr in die Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen ein.

Die Themen für die Vortragstexte am Donnerstag sind laut Pressemitteilung die Unterbrechung der Routine, das Offensein gegenüber Neuem und das Aufbrechen zu Ungewohntem. Im Fokus der Geschichten seien unerwartete Begegnungen mit gestrandeten Menschen und Erfahrungen, die in einem Zusammenhang mit der Weihnachtsbotschaft stehen. Es gehe aber auch um Vorbehalte gegenüber Weihnachten.

Am Freitag rückt dann das wimmernde Kind in der Krippe in den Vordergrund, heißt es weiter. Wie ein östlicher Volksstamm mit diesem eher theologischen Sachverhalt umging, sei eines der Themen. Ebenso wie unsere Empfindungen für Weihnachten doch stark in der Kindheit und Jugendzeit geprägt werden.

Nikolai Geršak wird mit Improvisationen die Texte untermalen und nachklingen lassen. Die Gemeinde bittet, die 2G-Regelung zu beachten.