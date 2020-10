Nachdem die St. Meinradskirche in Laucherthal aus Heizkostengründen zukünftig über die Wintermonate geschlossen bleiben wird, ist das Patrozinium, das bisher traditionell Ende Januar gefeiert wurde, nunmehr bereits am vergangenen Samstag festlich begangen worden, das teilt die Kirchengemeinde mit.

Als Festprediger hieß Pfarrer Ekkehard Baumgartner seinen Ostracher Kollegen Meinrad Huber laut der Mitteilung herzlich willkommen. Huber skizzierte einen kleinen Rückblick über das bewegte Leben seines Namenspatrons. In vielen Pfarreien wird rund um den 6. Oktober das Meinradsfest abgehalten. Nachdem Meinrad nach seiner Ermordung zunächst auf der Klosterinsel Reichenau beigesetzt worden war, veranlasste der dortige Abt Bern im Jahre 1039, mehr als 170 Jahre danach, die Überführung der Reliquien nach Einsiedeln.

Huber erinnerte sich gerne daran, dass er bereits einmal vor 27 Jahren auf Einladung von Pfarrer Erich Andris am Patrozinium predigen durfte. Gleich zu Beginn gab es einen Wermutstropfen ins Hohenzollerische Herz: „Nicht wie oft angegeben in Hohenzollern, sondern im benachbarten Sülchgau im Raum Rottenburg, sei Meinrad geboren worden.“ Nach seiner Ausbildung in der berühmten Klosterschule Reichenau, seinem Studium und der Priesterweihe legte er alsbald sein Gelübde als Benediktinermönch ab. Meinrad bemühte sich, sein Gelübde zu halten: „Zum Gehorsam bereit, unermüdlich im Gebet und großzügig in den Werken der Liebe“. Aber bald zog es Meinrad an den Zürichsee und in die Einsamkeit. Als Einsiedler auf dem Etzel und später in dem „tiefen, finsteren Wald“ errichtete er seine zweite Einsiedelei, wo er 26 Jahre verbrachte.

Heute soll an dieser Stelle die Gnadenkapelle in der Klosterkirche in Einsiedeln stehen. Im Januar 861 wurde Meinrad von zwei Landstreichern erschlagen. Pfarrer Huber sah aber auch Parallelen und Gemeinsamkeiten zum Wirken des Hl. Meinrads zu heute: Meinrad pflegte das Fasten, war gastfreundlich und beschenkte die Armen. Vor allem machte er auch dort seinem Namen alle Ehre, „Meginrat“ bedeutet nämlich „großer Ratgeber“. „Vielleicht sollten wir uns heute davon ein Beispiel nehmen, um die Probleme in der heutigen Welt besser lösen zu können“, sagte er.

Der Festgottesdienst wurde musikalisch von einer zehnstimmigen Abordnung des Kirchenchores, unter der coronabedingten Einhaltung des nötigen Abstands der Sänger von zwei Metern, wohlklingend umrahmt und trug zur feierlichen Stimmung bei. Die Gläubigern waren erfreut, wieder einmal einen größeren Klangkörper im Gottesdienst hören zu dürfen. Nach dem Segen ergriff nochmals Pfarrer Ekkehard Baumgartner das Wort und danke Pfarrer Meinrad Huber für sein Bekenntnis zu seinem Namenspatron. Er erinnerte nochmals daran, dass die Kirche St. Meinrad in Laucherthal nunmehr bis Ostern geschlossen bleibt. Mit dem Segen und dem Lied „Großer Gott“ zog er mit den Ministranten und danach den Gläubigen zum großem Orgelklang aus der Kirche aus.