St. Martinsfest in Aldingen

Aldingen - Die katholische Kirchengemeinde feierte gemeinsam mit dem Kindergarten St. Marien und der Kath. Kindertagesstätte Arche das Martinsfest. Mit schönen Martinsliedern stimmten die Kinder alle Besucher in der bis zum letzten Platz gefüllten Kirche ein. Ganz still wurde es, als die Martinsgeschichte, dann mit Bildern vorgetragen wurde. Als nach dem Segen alle auf den Vorplatz strömten, wartete dort schon der Jugendmusikverein und begrüßte alle Gäste mit „Kommt wir wolln Laterne laufen.“ Anschließend machten sich Groß und Klein auf den Weg, Licht in unsere Straßen zu bringen.