St. Martin in Ochsenhausen

Ochsenhausen - In der Woche vor St. Martin wurde in den Ochsenhauser Kindergärten vieles gebastelt oder gemalt, erzählt, gespielt und gesungen, was mit dem Heiligen Martin zu tun hatte. Der Höhepunkt war dann der Martinsumzug am 10. November. Nach zwei Jahren Pause konnten endlich wieder alle Kindergärten gemeinsam St. Martin feiern – und in diesem Jahr waren zum ersten Mal nicht nur zwei, sondern sogar fünf Kindergärten beteiligt: der Kath. Kindergarten St. Benedikt, der Kindergarten Walburga, das Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen, der Naturkindergarten Fürstenwald und der Schulkindergarten im Mond. Ein langer Zug aus bunten Laternen zog singend die Straße hinauf bis vor die Basilika, wo auf dem Kirchplatz ein Wortgottesdienst gefeiert wurde, in dem auch St. Martin auf seinem stattlichen Ross und der Bettler ihren beeindruckenden Auftritt hatten. Anschließend klang der Abend gemütlich mit Kinderpunsch und Glühwein und einem riesigen Buffet aus, das von Eltern aller Kindergärten gespendet worden war. Der Erlös in Höhe von 727,84 Euro geht an die Organisation „Zusammen Berge versetzen“. Herzliches Dankeschön an alle Spender und Beteiligten, besonders an alle Erzieherinnen!