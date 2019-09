Die Meckenbeurer Kirche St. Maria zieht derzeit verstärkt die Blicke der Passanten auf sich, sind doch auf dem Kirchenhauptdach tägliche Veränderungen und Aktivitäten in luftiger Höhe zu beobachten. Gut 190 000 Euro nimmt die Kirchengemeinde St. Maria in die Hand, um das 100 Jahre alte und somit in die Jahre gekommene Kirchendach zu sanieren. Koordiniert und betreut werden die Arbeiten von Architekt Jörg Baumann. Es gehe darum, die Außenhaut wieder glatt und so absolut dicht zu bekommen, erklärte dieser. Die aufgetretenen Wellenbildungen hätten die Dachziegel teilweise gelockert und könnten so durch Nässebildung die darunter liegende Tragkonstruktion gefährden. Außerdem könnten sich verschobene Dachziegel lösen und für Passanten zur Gefahr werden.

Froh sei man in der Kirchengemeinde St. Maria darüber, dass Holzbau Leiter & Witzemann und somit eine Meckenbeurer Firma den Zuschlag für die Sanierungsarbeiten bekommen habe. Die Arbeiten am Kirchenhauptdach werden laut Jörg Baumann etwa sechs Wochen in Anspruch nehmen. Eingedeckt wird das neue Dach wiederum mit Biberschwänzen und erhält somit die gleiche Optik wie die Kirchturmspitze, die vor zwölf Jahren aufwändig saniert wurde.