Zahlreiche Menschen sind am späten Dienstagnachmittag zum Fest des heiligen Georg in die Georgskapelle bei der Schöre geströmt, die in frühsommerlich warmes Sonnenlicht getaucht auf die Messbesucher wartete.

Der Georgstag am 23. April, auch Tag des Buches und Tag des Bieres, ist zwar nicht so bekannt wie der Josephstag am 19. März, aber Georg war besonders früher ein sehr beliebter Name. Was Wunder, dass es auch in Tettnang eine Georgskapelle gibt, dazu in der Seelsorgeeinheit Argental die Pfarrkirchen St. Georg in Krumbach und in Wildpoltsweiler.

So viele sind an diesem Georgstag auf den kleinen Hügel bei der Schöre gestiegen, dass längst nicht alle in der herrlich gelegenen, liebevoll ausgestalteten Kapelle der Familie Bentele Platz fanden, sondern einige den Gottesdienst durch die offene Tür mitverfolgten. Mit etwas Wehmut feierte Pfarrer Reinhard Hangst seinen letzten Gottesdienst an diesem Ort, wechselt er doch im Spätsommer in die Seelsorgeeinheit Ailingen Ettenkirch Oberteuringen.

In Lesung und Predigt stellte er den Heiligen vor, den man aus Legenden kennt als den mutigen Kämpfer, der den Drachen besiegt hat. Das Altarbild der Kapelle zeigt ihn beim entscheidenden Stich auf das Untier. Georg, so die heutige Deutung der Legende, habe das Böse besiegt. So stellte Pfarrer Hangst den Drachen als das Böse dar, gegen das wir mutig ankämpfen sollen: gegen Egoimus, der immer mehr will, gegen die Gleichgültigkeit. Vielen sei alles egal, aus Bequemlichkeit vermieden sie alles, was den Alltag erschwert. Georg sei mutig seinen Weg gegangen, habe die Menschen aus der tödlichen Gefahr gerettet, er sei damit ein Vorbild für ein mutiges Leben als Christ.

Mut sei auch nötig gewesen, die Kapelle gegen manchen Widerstand zu bauen. Heute sei sie nicht mehr wegzudenken und nicht wenige würden den Berg anders hinuntergehen, als sie hinaufgestiegen seien, weil sie oben Ruhe und damit auch sich selbst gefunden hätten. Dies zeige sich auch in den Einträgen in das aufliegende Buch. Nach der Messfeier klang das Zusammensein bei Tanzmusik in der Schöre aus.