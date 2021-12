St. Elisabeth spendet an das Tierheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Aufruf von vier Schülerinnen der Klasse 8c aus der St. Elisabeth MJRS hat sich gelohnt. Im Rahmen eines Schulprojektes sammelten Mia, Lena, Pia und Malena einen vollen Kofferraum Tierfutter und 100 Euro an Spendengeldern an ihrer Schule. „Tierheime haben es während der Corona-Pandemie zusätzlich schwer, deshalb war es für uns ein großes Anliegen, dem Tierheim in der aktuellen Situation zu helfen“, so die Schülerinnen. Bei Projekttagen, in denen es unter anderem auch um das soziale Lernen geht, ermöglicht die St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule solche Aktionen.