Störung im Betriebsablauf stellt Räuberpaar vor Probleme

Die Theatergruppe Ebersbach-Musbach hat am Samstag in der Seebachhalle Premiere mit ihrer Komödie „Stress im Champus-Express“ gefeiert. Das Stück spielt im Bordbistro einer Privatbahn, die mit ihrer Aktion „Champus auf Schienen“ nicht nur zahlungskräftige Gäste, sondern auch Gauner anlockt.

Der Coup des Räuberduos (Sonja Maier und Alfred Schneider) ist ebenso einfach wie genial: Das Bordbistro wird überfallen, die prall gefüllte Kasse an sich genommen und der einzige Zwischenhalt zum Verschwinden genutzt. Allerdings haben die beiden nicht mit den alltäglichen Tücken einer Bahnfahrt gerechnet. Sie überfallen zwar das Bistro, aber dann kündigt eine Lautsprecherdurchsage an, dass der Zwischenhalt wegen einer „Störung im Betriebsablauf“ ausfällt – und so wird die Fahrt im Champus-Express für das Räuberpaar zu einem Spießrutenlauf.

Wo versteckt man eine Tüte prall gefüllt mit Geldscheinen in einem Zugabteil? Im Mülleimer? Im Erste-Hilfe-Kasten? Im Koffer eines Reisenden? Oder gar im Kühlschrank des Bistros? Nirgends ist die Beute sicher! Ein irrwitziges Versteckspiel beginnt. Doch auch Bahnpersonal und Fahrgäste tragen dazu bei, dass das Publikum seinen Spaß an der Fahrt mit dieser Bahn hat.

Wer schon einmal am Preissystem der Bahn gescheitert ist, wird seine helle Freude daran haben, wenn Schaffner Wischnewski (Günter Rapp) den Fahrgästen erklärt, wer, wann und wo mit dem „Quicky-Ticket zum Easy-Weekend-Tarif“ fahren darf. Mit seinem undurchsichtigen Regelwerk zur Fahrradmitnahme bringt er außerdem einen Radsportler (Thomas Zubler) fast zur Verzweiflung. Die unmotivierte Kellnerin Gertrud (Tanja Rieger) trägt das ihrige dazu bei, dass diese Bahnfahrt zum abschreckenden Erlebnis wird.

Die abwechslungsreiche Komödie an diesem eher ungewöhnlichen Spielort kam beim Publikum sehr gut an. Mit Szenenapplaus, viel Lachen und einem kräftigen Beifall am Schluss bedankten sich die Zuschauer bei den engagierten Darstellern und ihrem gesamten Team für den unterhaltsamen Abend.