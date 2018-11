SSV Kau siegt nach starkem Endspurt gegen Leutkirch

Tettnang (sz) - Im Auswärtsspiel der Tischtennis-Bezirksliga haben die Mannen um Kapitän Markus Eser nach einer sensationellen Aufholjagd mit 9:7 gewonnen und schieben sich so auf Tabellenplatz zwei vor. Das Spiel beim Tabellennachbarn aus Leutkirch startete unter schwierigen Voraussetzungen: Gleich auf zwei Positionen musste man personell nachbesetzen. Neben Alexander Zick, der nach längerer Verletzungspause erst wieder zu alter Stärke findet, spielte Berthold Wohnhas, Edeljoker aus der zweiten Mannschaft.

In den Eröffnungsdoppeln konnten Eser/ Rösch sowie Zick/ Wohnhas punkten, während Egelhofer/ Schobloch gegen das beste Doppel der Leutkircher ohne Chance war. Zu Beginn der Einzel erwischte das vordere Paarkreuz um Egelhofer und Eser einen denkbar schlechten Start – beide Einzel gingen knapp im fünften Satz verloren. Während Zick in vier Sätzen verlor, konnte Rösch gewinnen. Im hinteren Paarkreuz verlor Wohnhas klar, während Schobloch seine aufstrebende Form mit einem 3:1 Sieg untermauerte. So ging man mit einem 4:5-Rückstand in die zweite Runde. Das Match der beiden Topspieler konnte Egelhofer nach grandiosem Spiel für sich entscheiden, Eser musste sich auch in seinem zweiten Einzel des Tages geschlagen geben. Nach der unnötigen Niederlage von Rösch wähnte man sich dann bereits auf der Verliererstraße. Doch nun schlug die Stunde des SSV Kau: Zick gab alles und gewann hauchdünn im Entscheidungssatz, Schobloch blieb cool und brachte den Sieg in vier Sätzen nach Hause und Edeljoker Wohnhas wuchs über sich hinaus und bescherte den Kauern mit seinem denkbar knappen Sieg eine 8:7 Führung vor dem abschließenden Doppel. Das Spitzendoppel um Eser/ Rösch ließ dem Gegner keine Chance und sorgte letztlich für den 9:7 Auswärtssieg. Kapitän Markus Eser wusste nach dem Spiel, wem er für diese sensationelle Wende zu danken hatte.

Die zweite Herrenmannschaft erkämpfte sich in der Kreisliga B Bodensee ein 8:8-Unentschieden gegen Tabellenschlusslicht Langenargen. Dabei konnten Hermann und Dahlhoff jeweils zwei Einzelsiege verbuchen. Kurz vor Abschluss der Vorrunde steht die Mannschaft damit im Mittelfeld der Tabelle.

Die Jugendmannschaft des SSV Kau konnte ihr Auswärtsspiel beim SC Markdorf II klar mit 8:2 gewinnen. Schlichtig und Schwarz konnten dabei 3 Einzelpunkte einfahren, Bauer war einmal erfolgreich. Der Nachwuchs steht damit in der Jungen U18 Kreisliga B Bodensee auf dem dritten Tabellenplatz und hat Anschluss an die Topplätze.