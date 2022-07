SpVgg Trossingen gewinnt den Wehrle Cup 2022

Der Landesligist SpVgg Trossingen hat den Turniersieg beim Wehrle Cup des FC 07 Furtwangen verteidigt. Teilnehmer in diesem Turnier waren der FC Schonach und der F FC 07 Furtwangen.

Im ersten Spiel trafen die Trossinger auf den Landesliga-Absteiger FC Schonach. In einer sehr einseitigen Partie gewannen die erstmals von Damian Kolosionek trainierte Mannschaft mit 4:0. Die Tore für die Musikstädter erzielten dabei David Schock, Mohamed Eid und zweimal Emanuel Alexi.

In der zweiten Partie gegen den gastgebenden FC 07 Furtwangen siegten die Trossinger mit 4:2 Tore. Die Torschützen waren zweimal Emanuel Alexi und zweimal Simon Steuer. Bei den Trossinger fehlten mit Thomas Merk, Mark Stegmann, Denis Ruks und Neuzugang Ercan Demerci einige wichtige Spieler, sodass die Leistung der Trossinger noch höher einzuschätzen ist. Trossingens Trainer Damian Kolosionek: „Die Jungs haben es speziell im zweiten Spiel gegen Furtwangen sehr gut gemacht. Wir hatten einige tolle Kombinationen, welche dann auch zu drei schönen Toren geführt haben. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.“

Das WFV-Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers wurde auf Sonntag, 24. Juli, 15.30 Uhr verschoben.

Die SpVgg Trossingen hat zudem folgende Testspiele vereinbart. Am 16. Juli, um 16 Uhr gastiert der Oberligist FC Holzhausen in Trossingen. Am 19. Juli um 19 Uhr empfangen die Trossinger den Oberligisten FC 08 Villingen. Am 21. Juli gastiert im Rahmen des Regio Cups die U21 des Oberligisten FC 08 Villingen in Trossingen. Am 27. Juli spielt die SpVgg das zweite Vorrundenspiel des Regio Cups dann bei der DJK Donaueschingen (Spielbeginn 19.30 Uhr). Der Rundenstart in der Landesligasaison 2022/2023 findet dann mit einem Lokalderby am 6. August gegen den Aufsteiger SG Deißlingen statt.