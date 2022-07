SpVgg Pflummern/Friedingen hofft auf zahlreiche Zuschauer beim Stadtpokal

Pflummern (sz) - Am kommenden Wochenende wird in Pflummern der Stadtpokal ausgespielt. Nach langer Zeit darf die SpVgg Pflummern /Friedingen mal wieder mehrere Mannschaften auf ihrem Sportgelände begrüßen. Zu Landesligist und Top-Favorit TSV Riedlingen gesellen sich noch weitere fünf Mannschaften aus der direkten Umgebung. In der Gruppe A versuchen der SV Langenenslingen und die neue Spielgemeinschaft TSG Zwiefalten, TSV Hayingen und TSV Pfronstetten sicher alles, um den Favoriten dieser Gruppe, den FV Neufra/Do. herauszufordern.

Der SVL hat nach dem Abstieg einige Neuzugänge zu verzeichnen. Bei der SG ist es nach dem Aach/Alb Pokal gleich das zweite Pokal-Wochenende der neuen Mannschaft und der FV Neufra ist mit seinem neuen Trainer Marco Eckert sicher top-motiviert. Die Gruppe B ist nicht ganz so ausgeglichen. Denn dem Landesligist wird wohl schwer beizukommen sein. Trotzdem versuchen die neue SG SV Daugendorf /SV Unlingen und der einzige Kreisliga-B-Ligist und Gastgeber SpVgg Pflummern/Friedingen das bestmögliche Ergebnis gegen den scheinbar Übermächtigen zu holen. Zum Einlagespiel dürfen die Stadtpokal-Mannschaften sowie die Zuschauer die Damenmannschaften vom SV Alberweiler und dem VfB Stuttgart begrüßen. Aktuell zeigen die DFB-Damen, was sie drauf haben. Und das werden die Fussballerinnen in Pflummern sicher auch tun.