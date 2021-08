Sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen im Kreis Tuttlingen

Die Corona-Zahlen schnellen nach oben

Landkreis Tuttlingen (iw) - 43 Neuinfektionen hat es am Mittwoch im Kreis Tuttlingen gegeben – so viele wie seit langem nicht mehr. Dadurch schnellt die Inzidenz von 48 auf nun 71. Laut Landratsamts-Sprecherin Nadja Seibert seien viele Reiserückkehrer, auch ganze Familien, unter den Neuinfizierten. Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung ist angelaufen, doch Details zu Urlaubsländern oder Impfstatus der Infizierten konnte sie am Mittwoch noch nicht mitteilen. „Das wird gerade aufbereitet“, sagte sie.

Von den 43 Neuinfizierten sind drei Personen über 60 Jahre alt., aber keiner über 80 Jahre alt. Sieben Corona-Patienten befinden sich stationär im Kreisklinikum Tuttlingen, zudem gibt es zwei Verdachtsfälle. Aktuell sei kein Covid-Patient auf der Intensivstation., so Seibert.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf folgende Städte und Gemeinden:

Tuttlingen (10); Wehingen (7); Trossingen (7); Spaichingen (4); Neuhausen ob Eck, Gosheim, Aldingen (je 3); Immendingen (2); Wurmlingen (2); Geisingen (1); Mühlheim an der Donau (1).