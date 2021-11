Spritpreise: Werden Fahrstunden und Taxifahrten teurer?

Tankstellenbetreiber: „Es kommen wieder bessere Zeiten“

Dass die Kunden angesichts der hohen Spritpreise verärgert sind, kann Michael Kübler, Betreiber der beiden Freien Tankstellen in Aalen und Hüttlingen verstehen. Für einen Golf 100 Euro anstatt 70 oder 80 Euro für eine Tankfüllung zu bezahlen, sei für die meisten nicht mehr nachvollziehbar.

Als Privatmann findet auch Kübler die gestiegenen Spritpreise „nicht toll“. Er sehe die Situation allerdings nicht so dramatisch. Bei den Benzinpreisen sei es wie an der Börse. Es gebe immer wieder ein Auf und Ab „und es kommen auch wieder bessere Zeiten“. Bereits jetzt schon würden die Preise angesichts des bröckelnden Ölpreises wieder fallen, sagt Kübler, der seit 16 Jahren die Freie Tankstelle in Hüttlingen betreibt und vor fünf Jahren die Freie Tankstelle in der Gartenstraße in Aalen übernommen hat.

Die Preise an den Tankstellen seien im Ostalbkreis nicht einheitlich. Insofern würde jeder Betreiber nach seinen Konkurrenten schielen. „Wenn einer anfängt, den Preis umzustellen, ziehen innerhalb von 15 Minuten die anderen nach.“ Bei den Freien Tankstellen sei der Preis allerdings immer einen Cent günstiger.

Autofahrern rät er, nicht morgens zu tanken, denn bis 9.30 Uhr seien die Preise am teuersten. Ebenso würden diese ab 20.30 Uhr wieder anziehen, da zu dieser Zeit viele Tankstellen bereits geschlossen haben. Da dies vielen Verbrauchern bekannt sei, sei zwischen 15.30 und 18 Uhr an den Zapfsäulen am meisten los.

Auf der Suche nach dem günstigsten Sprit durch die Gegend zu fahren, sei nicht sinnvoll, sagt Michael Kübler. Denn unterm Strich werde dadurch mehr Benzin verfahren, als dass sich das günstigere Tanken überhaupt lohnt. „Der Verbraucher sollte sich nicht zum Sklaven von Spritpreisen machen, sondern dort tanken, wo das Personal nett ist und wo er sich gut aufgehoben fühlt.“ (vs)