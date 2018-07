Die deutsche Kajak-Einer-Staffel der Damen hat bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Kanada den Titel geholt. Fanny Fischer, Nicole Reinhardt, Katrin Wagner-Augustin und Conny Waßmuth verwiesen in dem neu eingeführten Sprint-Wettbewerb über 200 Meter Ungarn und Kanada auf die Plätze. Für den Deutschen Kanu- Verband war es die siebte Goldmedaille. Damit zog Deutschland in der Nationenwertung an Weißrussland vorbei an die Spitze.