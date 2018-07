Springreiter zeigen „Spitzensport vor Ort“

Ab Donnerstag, 27. Mai bis Sonntag, 30. Mai werden mehrere Tausend Zuschauer zum Springtournier in Ratzenhofen und „Spitzensport vor Ort“ erwartet.

Ab Donnerstag bis Sonntag finden fast ohne Pause Springprüfungen vom Einsteigerniveau bis zur schweren Klasse auf der Reitanlage in Ratzenhofen statt. Am Freitag um 15.15 Uhr zeigen die jungen Reiter in der Stil-Springprüfung der Klasse E, was sie im Wintertraining gelernt haben. „Kurze Erklärungen helfen den Zuschauern beim Einordnen der Wertnoten“, sagt der Vereinsvorsitzende Norbert Güthling, der sehr viel Wert auf Transparenz legt. Die Springprüfungen der Klasse S mit Hindernissen bis zu knapp 1,50 Höhe sind jeweils am Samstag- und am Sonntagnachmittag ab 14.30 Uhr zu sehen. Am Samstag zeigen die jüngsten Nachwuchsreiter im Springreiterwettbewerb (ab 17 Uhr) wie schwierig es ist, Tempo und Richtung zu halten. Auch für Nicht-Reiter attraktiv: Das Bewirtungsteam bietet im Biergarten am Springplatz Herzhaftes, Kaffee und Kuchen an. Am Freitagabend spielt die Musikkapelle Rohrdorf ab 20 Uhr zum Allgäuer Abend auf. Am Samstagabend findet in alten Reithalle ab 20.30 Uhr eine Schlagerparty mit befestigter Tanzfläche statt (drei Euro). Der Eintritt zu allen Sportveranstaltungen ist frei.

Zeiteinteilung: Donnerstag: 9 Uhr Springpferdeprüfung Klasse A**, 11.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L, 14 und 15.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L, 17 Uhr Stilspringprüfung Klasse A*. Freitag: 8 Uhr, 9.15 und 10.30 Uhr Springprüfung Kl. L, 12 Uhr Springprüfung Kl. M**, 15.15 Uhr Stil Springwettbewerb Kl. E, 16.30 Uhr Springprüfung KL. A** Samstag: 8 und 9.30 Uhr Springprüfung Klasse M*, 12 Uhr Springpferdeprüfung Klasse L, 14.30 Uhr Springprüfung Klasse S*, 17 Uhr Springreiter Wettbewerb, 18 Uhr Stilspringprüfung Klasse L, 20.30 Uhr Schlagerparty in der alten Reithalle. Sonntag: 8 Uhr Springwettbewerb Klasse E, 9.30 und 11 Uhr 2Phasen Springprüfung Klasse M**, 12.30 Uhr Springpferdeprüfung Klasse M*, 14.30 Uhr Springprüfung Klasse S* mit Stechen. (stb)