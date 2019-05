Springreiter-Elite am Wochenende in Ratzenhofen zu Gast

Springreiter sind in Ratzenhofen für ein Pferdesportturnier der Spitzenklasse von Donnerstag, bis Sonntag, 23. bis 26. Mai, zu Gast: Laut Ankündigung des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf sind über 1100 Starts gelistet, unter den Reitern befindet sich auch der amtierende Hallenchampion und der ehemalige Deutsche Meister der jungen Reiter. Die beiden Springen der schwersten Klasse finden am Samstag, 25. Mai, ab 14 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, ab 15 Uhr statt. Doch schon ab 8 Uhr morgens am Donnerstag und dann vier Tage herrscht den ganzen Tag über Reitbetrieb auf der Anlage in Isny-Ratzenhofen (siehe auch Sport). Das Team des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf bewirtet durchgängig mit wechselndem Mittagstisch. Und auch abends ist richtig was los: Am Freitag, 24 Mai, steigt ab 19 Uhr zum ersten Mal die „Springerparty“ mit DJ und Barbetrieb im neuen Stadel an der Reithalle. Sie wird organisiert vom Wintersportverein Isny, eingeladen ist jeder – egal ob Sportler, Zuschauer oder Gast auch ohne Interesse am Pferdesport. Am Samstag findet ab 19 Uhr das legendäre „Jump & Drive“ auf dem Reitplatz statt – mit anschließender Happy Hour. Alle Informationen und die Zeiteinteilung der Turnierstarts im Internet unter:

Foto: J. Sanwald