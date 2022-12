Was die Region streamt: Der Spotify-Jahresrückblick 2022 ist da

Alle Jahre wieder kommen die Spotify Charts - am Mittwoch hat der Streamingdienst erneut die meistgehörten Songs seiner Nutzerinnen und Nutzer veröffentlicht. Und so viel sei schon verraten: Deutschsprachige Lieder räumen in diesem Jahr die Top drei ab. Die Top fünf in Baden-Württemberg sind außerdem deckungsgleich mit den Top fünf in ganz Deutschland:

1. „Beautiful Girl“ – Luciano

2. „Sehnsucht“ – Miksu / Macloud, t-low

3. „Layla“ – DJ Robin, Schürze

4. „Heat Waves“ – Glass Animals

5. „As It Was“ – Harry Styles

6. „Powerade“ – BHZ, Ion Miles, SIRA

7. „Where Are You Now“ – Calum Scott, Lost Frequencies

8. „Pepas“ – Farruko

9. „Weg von mir“ – CIVO

10. „We Made It“ – Miksu / Macloud, t-low

Platz eins der meistgestreamten Lieder in Baden-Württemberg belegt der 28-jährige Rapper Luciano mit seinem Lied „Beautiful Girl“. Wem der Song nichts sagt, der hat stattdessen vielleicht Sean Kingstons „Beautiful Girls“ aus dem Jahr 2007 im Ohr. Diesen nutzte Luciano nämlich für sein Lied. Kleiner Funfact: Sean Kingstons Song ist ebenfalls ein Sample – nämlich vom 1962 veröffentlichten Ohrwurm „Stand By Me“ des Künstlers Ben E. King.

Als "Guilty Pleasure" bezeichnet Mediengestalter David Weinert seine Vorliebe für die norwegische Künstlerin Aurora - "Guilty Pleasure" bezeichnet etwas, das einem zwar Freude bereitet, man aber eher ungern mit anderen teilt.

Gefolgt von Luciano erreicht „Sehnsucht“ vom Produzentenduo Miksu / Macloud und t-low den zweiten Platz in den baden-württembergischen Spotify-Charts. Dabei handelt es sich wie beim Tabellenersten um ein deutschsprachiges Lied aus dem Hip-Hop-Genre. Die drei Künstler haben es sogar gleich zwei Mal in die Charts der Region geschafft.

Etwas brachialer geht es bei Onlineredakteur Ralf Schöffmann zu: Die deutsche Band Rammstein liegt hier ganz weit vorne. Überhaupt ist diese Playlist nichts für ruhige Gemüter.

Auf Platz drei findet sich gewissermaßen ein alter Bekannter wieder – der Schlager-Song „Layla“ von DJ Robin und Schürze. Nicht weiter verwunderlich, ist das umstrittene Lied doch bereits Wiesnhit 2022 geworden. Und das, obwohl die Kritik an „Layla“, auch von Musikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, nicht abriss: Der Text sei offenkundig sexistisch.

Daraufhin verboten Städte wie Würzburg, das Lied auf ihren Volksfesten zu spielen. Auch in Ulm entfachte eine Debatte über „Layla“, doch der Song ertönte am Schwörmontag vielerorts in der Stadt. Der Ulmer Oberbürgermeister hielt sich allerdings raus – er habe kein Verständnis für so eine Diskussion.

Die Top-Künstlerinnen und -künstler

Und die Interpreten? Die freuten sich darüber, dass die Auseinandersetzung „Layla“ eher noch Aufschwung bescherte – wie nun auch der Spotify-Jahresrückblick zeigt. In Baden-Württembergs meistgestreamten Künstlern tauchen die beiden hingegen nicht auf:

1. Luciano

2. RAF Camora

3. Bonez MC

4. CRO

5. Ed Sheeran

6. Capital Bra

7. Eminem

8. Drake

9. Sido

10. The Weeknd

Wer in den baden-württembergischen Charts 2022 ebenfalls so gut wie nicht auftaucht, sind weibliche Künstlerinnen. Bis auf SIRA, die beim Lied „Powerade“ mitwirkte, belegen in Baden-Württemberg ausschließlich männliche Künstler die ersten zehn Plätze der meistgestreamten Songs und Interpreten. Im Jahresrückblick für ganz Deutschland sieht das kaum anders aus – aber zumindest werden Frauen in den Top-10-Liedern oft besungen.

Rockig und unabhängig - das ist die Lieblingsmusik von Volontär Levin Schröder. Indie-Rock bezeichnet Musik von Bands, die bei kleinen oder gar keinen Labels unter Vertrag stehen. Platz eins bei Levin: Der US-amerikanische Rock-Sänger Bruce Springsteen.

Diese Podcasts wurden am meisten gehört

Auch für die meistgehörten Podcasts erstellt Spotify einen Jahresrückblick. Unter Podcast wird eine Art Sendung verstanden, ähnlich wie im Radio. Davon erscheint in einem bestimmten Rhythmus, zum Beispiel wöchentlich, eine neue Folge. In Podcasts sprechen unterschiedlichste Gesprächspartner oder auch einzelne Menschen über unterschiedlichste Themen. In Baden-Württemberg ähneln auch die Top-Podcasts denen in ganz Deutschland:

1. Gemischtes Hack

2. Fest & Flauschig

3. Hobbylos

4. Mordlust

5. Verbrechen

6. Dick & Doof

7. Die Nachrichten – Deutschlandfunk

8. Tagesschau in 100 Sekunden

9. Wissen Weekly

10. Baywatch Berlin

Die Top-drei-Podcasts „Gemischtes Hack“, „Fest & Flauschig“ und „Hobbylos“ ähneln sich von Thema und Besetzung her – alle drei werden von zwei Männern geführt, die im Podcast auf eine witzige Art über ihr Leben, Alltagsbeobachtungen, aber auch ernste, aktuelle Themen sprechen.

Würde man die Playlist von Volontärin Svenja Helfers am Stück durchhören, hätte man bei 69310 gestreamten Minuten über 48 Tage hauptsächlich Deutschen Hip-Hop auf den Ohren (Fairerweise: Sie teilt sich ihren Account mit jemandem). Ganz oft würde man den Mannheimer Rapper OG Keemo zu hören bekommen.

„Gemischtes Hack“ vom Comedian und Autor Felix Lobrecht und TV-Moderator und Kolumnist Tommi Schmitt hält sich dabei als einziger deutscher Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter den ersten drei Plätzen des Rankings für 2022.

Was ebenfalls gut bei den Spotify-Nutzerinnen und -Nutzern anzukommen scheint: True-Crime-Podcasts, in denen es um wahre Kriminalfälle geht. Pro Folge werden Fälle besprochen, und strafrechtliche sowie psychologische Hintergründe aufgefasst. Der Podcast Mordlust von den Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers belegt nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland den vierten Platz der meistgestreamten Podcasts.

