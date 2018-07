Sportwoche in Worndorf beginnt Montag

Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (FC SWN) veranstaltet von Montag, 30. Juli, bis Sonntag, 5. August auf dem Sportgelände in Worndorf seine Sportwoche. Sechs Mannschaften nehmen an dem Turnier der Aktiven teil. Zudem ist ein Blitzturnier für Altherren-Fußballer und ein Einlagespiel am Sonntag zwischen dem Landesligisten SV Zimmern und dem Schweizer Verein FC Kreuzlingen geplant.

In der Gruppe eins spielen die Mannschaften des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen, des SV Gallmannsweil/B.K.B. und des SV Egesheim. Der SC Buchheim/Altheim/Thalheim, die SG Heudorf/Honstetten und der Hattinger SV sind in der zweiten Gruppe vertreten.

Zum Turnierbeginn am Montag um 18.30 Uhr stehen sich der Gastgeber gegen die SG Gallmannsweil/B.K.B. gegenüber. Ab 19.40 Uhr treffen der SC Buchheim/Altheim/Thalheim und die SG Heudorf/Honstetten aufeinander.

Am Dienstag spielen um 18.30 Uhr die Mannschaften des Hattinger SV und des SC Buchheim/Altheim/Thalheim sowie ab 19.40 Uhr der SV Egesheim und der FC SWN gegeneinander. Am Donnerstag wird die Vorrunde mit den Begegnungen SG Heudorf/Honstetten gegen Hattinger SV (18.30 Uhr) sowie SG Gallmannsweil/B.K.B. gegen SV Egesheim (19.40 Uhr) abgeschlossen.

Das AH-Blitzturnier beginnt am Freitag um 18 Uhr. Die Platzierungsspiele sind am Sonntag ab 13 Uhr um Platz fünf und um 14.15 um Platz drei. Das Einlagespiel SV Zimmern gegen den FC Kreuzlingen beginnt um 15 Uhr. Das Finale um den Turniersieg beginnt um 17.30 Uhr mit der anschließenden Siegerehrung.