Sportverein kreiert neues Jugendgetränk

Nach dem Fußballspiel gemeinsam mit den Mannschaftskameraden einen trinken – das machen nicht nur die erwachsenen Fußballer gerne, sondern auch die Jugendlichen. Dabei wird in manchen Vereinen ein Auge zugedrückt, wenn noch nicht alle Spieler 16 Jahre alt sind und dann trotzdem ein Bier oder Radler trinken. „Eigentlich weiß jeder, dass das gesetzlich nicht in Ordnung ist, doch die Realität sieht oft anders aus“, weiß Heike Küfer, Suchtbeauftragte des Landkreises Biberach.

Um bei den Vereinen das Thema illegaler Alkoholkonsum mehr in den Fokus zu rücken, hat der kommunale Präventionspakt „KOMM“ den Wettbewerb „Wer ist hier die Flasche ausgerufen?“. Dabei sollten Sportvereine möglicherweise übermäßigen Alkoholkonsum im Verein hinterfragen und sich Gedanken darüber machen, wie das geändert werden könnte. Nun stehen die drei Gewinner des Wettbewerbs fest. Je 1500 Euro für die Jugendarbeit im Sportverein erhalten der SV Winterstettenstadt, der FC Bellamont und der TSV Hochdorf für sein Projekt „1. Hochdorfer Jugendgetränk“.

Die teilnehmenden Sportvereine hatten in kreativen Beiträgen dargestellt, wie im Sportverein auf Alkohol, vor allem im Bereich der Jugend, verzichtet werden kann. So wurden die Vereinsmitglieder beispielsweise zum Thema „Wie stehst Du zum Alkoholkonsum vor dem Spiel?“ befragt. Außerdem stellten einige der teilnehmenden Vereine neue interne Regeln auf, wie zum Beispiel, dass niemand nach einem verschossenen Elfmeter eine Kiste Bier zahlen muss oder keine Mannschaft als Siegprämie Alkohol erhält. Bei Jugendspielen soll kein Alkohol, auch nicht an Erwachsene, verkauft werden. Wichtig ist den teilnehmenden Vereinen, dass sich Erwachsene im Verein ihrer Vorbildfunktion bewusst sind.

Getränk kostet nur 1 Euro

Der TSV Hochdorf mixte ein alkoholfreies Getränk für Kinder und Jugendliche, das künftig kostengünstig im Vereinsheim angeboten werden soll. „Wir haben an einem Freitag nach dem Training uns alle 60 Kinder und Jugendlichen geschnappt und sie blind acht neu von uns gemixten Getränke testen lassen“, erzählt Klaus Koch vom TSV Hochdorf. Die Getränke mixten die Erwachsenen aus Mineralwasser, dem Biberacher Kultgetränk Blapf und verschiedenen Getränkeessenzen. Die Jugendlichen wussten beim Probieren nicht, welche Flasche welches Getränk enthielt, nur der Geschmack war entscheidend. „Sie durften dann auf einer Liste bewerten, was ihnen wie geschmeckt hat – und die meisten fanden das neue Mixgetränk mit Quittengeschmack toll“, so Koch. Dieses Getränkt wird nun ab sofort im Vereinsheim für nur einen Euro angeboten und ist damit sogar billiger als Mineralwasser. „Wir sind gespannt, wie es angenommen wird, gehen aber davon aus, dass die Jugendlichen es auch trinken, da sie es ja selbst ausgewählt haben“, sagt Koch.

Jugendtrainer als Vorbild

Die Hochdorfer setzen zudem darauf, dass die Jugendtrainer künftig noch stärker ein Auge darauf haben, was die Spieler nach dem Turnier im Vereinsheim trinken. „Wir können nicht beeinflussen, was die Jugendlichen außerhalb unserer Sichtweite machen, aber was bei uns im Verein passiert, schon“, ist sich Koch sicher. Dass der Konsum von Alkohol im Verein generell ein Thema ist, will Koch nicht schönreden. „Wenn der erste 18 ist in der Gruppe, dann ist es oft heute üblich, dass dieser bei Festen oder Veranstaltungen Bier für alle holt“, glaubt er. In Hochdorf werde jedoch schon lange darauf geachtet, dass so etwas im Vereinsheim nicht vorkomme.

„Alkohol ist eine legale Droge und in unserer Gesellschaft akzeptiert“, ergänzt die Suchtbeauftragte. Daher sei es wichtig, gerade Heranwachsenden klar zu machen, was häufiger Alkoholkonsum für den eigenen Körper bedeute. „In dem Alter ist es spannend, etwas zu probieren, was eigentlich noch verboten ist.“ Sie hofft, mit dem Projekt daher auch die erwachsenen Bezugspersonen zu erreichen, die oft eine Vorbildfunktion haben, wie etwa die Trainer und Eltern. „Zum Jugendlichen zu sagen, du darfst das nicht und dann selbst am Spielfeldrand mit einem Weißbier in der Hand zu stehen, steht in einem krassen Widerspruch“, so Küfer. „Es ist daher sicher wichtig sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, ob Alkohol zu jedem Sieg dazugehören muss oder ob man auch anders feiern kann.“