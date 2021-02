Sportverbände fordern eine schrittweise Öffnung

Auch die drei baden-württembergischen Fußballverbände hoffen auf baldige Lockerungen. „Bereits jetzt klagen einige der rund 3000 Fußballvereine in Baden-Württemberg über Mitgliederschwund, den Rückgang ehrenamtlichen Engagements oder eine existenzbedrohende Finanzlage“, sagt der südbadische Präsident Thomas Schmidt. „Der Amateurfußball steht in seiner Breite mittlerweile vor der größten Herausforderung seiner Geschichte und benötigt dringend eine Öffnungsperspektive – auf und neben dem Platz.“ Matthias Schöck, Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Landesregierung: „Wir hoffen, dass unsere guten Argumente überzeugen und wir in einem konstruktiven Austausch mit der Politik eine Perspektive für den Amateurfußball erarbeiten können.“

Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) fordert einen schrittweisen Wiedereinstieg in den Sport. Unter anderem hat der Verband, zu dem die drei Sportbünde sowie rund 11 300 Vereine mit 3,9 Millionen Mitgliedern gehören. mit Medizinern gesprochen, wie eine Rückkehr in den Normalbetrieb möglich sein könnte. Die drei baden-württembergischen Fußballverbände blicken derweil kritisch in die Zukunft.

Ende Februar hatte bereits die Sportministerkonferenz einen Vorschlag zur stufenweisen Öffnung vorgestellt. Diesen Vorschlag unterstützt der LSVBW. „Für uns ist wichtig, dass wir langsam und kontrolliert wieder in einen geregelten Sportbetrieb zurückkehren“, sagt die Verbandspräsidentin Elvira Menzer-Haasis. „Ein Stufenplan wäre für uns das Mittel der Wahl, um diese schrittweise Öffnung geordnet umzusetzen.“ Explizit keinen Unterschied will der LSVBW dabei bei Sportart oder Lebensalter machen. „Für uns steht fest, dass wir nicht zwischen Individual- und Mannschaftssportarten unterscheiden. Eine stufenweise Öffnung muss für alle Sportarten möglich sein, auch wenn der Kinder- und Jugendsport sowie der Seniorensport besonders wichtig sind“, teilt Menzer-Haasis mit.

Unter der Voraussetzung eines stabilen oder leicht rückläufigen Infektionsgeschehens fordert der LSVBW „eine klare Positionierung, ab wann eine schrittweise Öffnung für unsere Sportvereine im Land wieder möglich sein wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. Vor dem Hintergrund der anstehenden Schulferien, in denen die Kommunen die Sportstätten meist schließen, sei es wichtig, eine Öffnung zu gewährleisten. „Sport kann wie eine kleine Impfung wirken. Insbesondere ältere Menschen und Kinder sowie Jugendliche brauchen Sozialkontakt und eine gesunde Lebensführung zur Stärkung der Immunabwehr“, sagt die LSVBW-Präsidentin.

Bei seiner deutlichen Forderung bezieht sich der Landessportverband unter anderem auf die guten Erfahrungen des vergangenen Jahres. Baden-Württemberg war eines der ersten Bundesländer, das zu einem geordneten Sportbetrieb zurückgekehrt war. Die Infektionszahlen seien „aufgrund der guten Arbeit in den Sportvereinen nicht in die Höhe geschossen“. Seit November 2020 sind aber quasi alle Sportstätten wieder leer und die Vereinssportler auf sich alleine gestellt. „Sport ist in einem geordneten Rahmen kein Pandemietreiber“, meint Menzer-Haasis. Zuletzt hatten unter anderem die baden-württembergischen Tennisverbände einen Eilantrag auf sofortige Öffnung der Hallen gestellt – ein Urteil steht noch aus.