Sportlerinnen aus Spaichingen und Möhringen holen beiem Landesturnfest Medaillen

Beim Landesturnfest in Lahr im Ortenaukreis waren Athletinnen und Athleten des TV Spaichingen sowie des TV Möhringen erfolgreich.

Gemeldet hatten die Spaichinger Turnerinnen und Turner in diesem Jahr erstmals für das Faustball-Mixed-Turnier. Als Achtungserfolg sprang bei der Premiere dann gleich ein 6. Platz heraus, mit dem sich Laura Mauch, Maxine Schöttle und Selina Schäfer sowie Andreas und Michael Hirsch, Jonathan Maier, Tobias Bernhardt und Philipp Reuther zufrieden zeigten.

Cynthia Müller erreichte in ihrem Turnwettkampf der LK 3 (14-15) einen zweiten Platz und verfehlte den Sieg nur um 0,2 Punkte. Die mit einem Fremdstartrecht am Turnfest für den TSV Ebingen antretende Jule Weiß holte den Sieg im Jahn-Sechskampf LK2 (16-17) und freute sich darüber ebenso wie Annika Weiß, die im Jahn-Neunkampf LK 2 (18-19) den hervorragenden 3. Rang erreichte.

Dass sie es noch können, bewiesen Beate Braun (ÜL Leistungsriege) und Roland Betsch (ÜL Bubenturnen) vom TV Möhringen. Im Wahlwettkampf der AK W 55 bewährte sich Beate Braun am Schwebebalken (13,6 Punkte), Reck (13,8 P), beim Standweitsprung (2,12 Meter) und mit dem Schleuderball (34,10 Meter) und erreichte im Teilnehmerfeld von 35 Frauen den 8. Platz. Bei den gleichzeitigen Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften im Leichtathletik-Dreikampf sprintete sie die 100 Meter in 15,62 Sekunden, stieß die 3 kg schwere Kugel 8,96 Meter weit und kam auf 4,20 Meter im Weitsprung. Damit belegte sie den 1. Platz von vier Teilnehmerinnen ab W 40 aufwärts. Das Duell in der BaWü-Meisterschaft im Schleuderball gewann sie ebenfalls für sich und konnte sich in dieser Disziplin sogar auf 36,46 Meter steigern.

Auch Roland Betsch absolvierte seine Übungen im Wahlwettkampf Geräteturnen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an Barren (P7 – 15,1 P.), Reck (P6 – 15,5 P.), Pauschenpferd (P7 – 15,5 P.) und Sprungtisch (P8 – 15,6 P.).

Im großen Teilnehmerfeld von 55 Männern der Altersklasse M50 platzierte er sich mit Rang 7 unter den Top Ten. Außerdem ging er beim Turnfestlauf über 7 Kilometer an den Start und kam als Elfter ins Ziel, belegte damit Platz 1 in seiner Wertungsklasse.