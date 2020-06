Sportler laufen einzeln Triathlon

Durch die aktuelle Situation wurde es auch in der Triathlon-Abteilung in den letzten Wochen etwas ruhiger. Zwar konnten die SVS-Triathleten weiterhin das Rad- und Lauftraining einzeln absolvieren, das Schwimmtraining sowie das gemeinsame Training in der Gruppe musste trotzdem eingestellt werden. So langsam können die Triathleten schrittweise wieder in das normale Training einsteigen und können „outdoor“ in Kleingruppen gemeinsam trainieren. Das teilt der Sportverein Sulmetingen (SVS) in einer Meldung mit. Nun sind einige Sportler sogar einen Triathlon gelaufen – jeder für sich.

Kurse und 1:1-Coaching-Stunden sind demnach ebenfalls wieder möglich, allerdings nur im Laufbereich. Schwimm-Coaching ist erst ab September wieder möglich, heißt es in der Mitteilung. Da die ersten Wettkämpfe der Saison 2020 wegen der besonderen Situation abgesagt wurden, suchten auch die SVS-Triathleten nach anderen Möglichkeiten, um an Wettkämpfen auf digitaler Basis teilnehmen zu können.

Neun SVS-Triathleten, sechs Herren und drei Damen, sind nun beim „Wings for Life World Run“ dabei gewesen, wo jeder einzeln von der Haustür aus startet und über die App des Veranstalters mit vielen Läufern zeitgleich und weltweit am Start ist. Eine halbe Stunde nach dem Startschuss, in Deutschland war das um 13 Uhr, wurden alle Läufer von einem virtuellen „Catcher Car“ verfolgt. Das virtuelle Fahrzeug steigert dabei seine Geschwindigkeit und versucht, alle Läufer einzuholen. Eine Ziellinie gibt es nicht. Das Rennen ist vorbei, wenn der Teilnehmer vom „Catcher Car“ überholt wird.

Das wird auf der App des Veranstalters signalisiert, so weiß der Teilnehmer jederzeit, wie viel Vorsprung er noch hat. Bei den Damen war Denise Lohner die schnellste Teilnehmerin der SVS-Triathletinnen, sie konnte 22,3 Kilometer laufen, bevor sie vom virtuellen Fahrzeug überholt wurde. Jana Engler lief 14,4 km, gefolgt von Anne Baumgartl mit 13,6 km.

Bei den Herren war Kay Fischer der schnellste Läufer aus der Triathlon-Abteilung und wurde erst bei 30,1 km eingeholt, gefolgt von Bernd Lamparter mit 27,3 km und Andreas Glaser mit 27,1 km. „Eine tolle Aktion der Abteilung, zumal die Veranstaltung unter dem Motto steht: Laufen für die, die nicht laufen können“, heißt es in der Mitteilung. Die komplette Startgebühr komme der Rückenmarkforschung zugute.