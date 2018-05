Zu einer weiteren Veranstaltung zum Thema „Kinderschutz geht alle an! Sexueller Missbrauch von Kindern – Missbrauch verhindern!“ lädt der Sportkreis Tuttlingen alle Vereinsmitarbeiter und Fachverbandsmitarbeiter ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 5. Juni, um 18.30 Uhr im Sportheim des FSV Denkingen, Auf Bulz 6, 78588 Denkingen, statt.

Über sexuellen Missbrauch von Minderjährigen ist in der Vergangenheit viel Aufklärung geleistet worden. Unsicherheit und Fehlinformationen über dieses Thema sind bei vielen Menschen aber noch vorherrschend. Kriminalhauptkommissar Josef Bronner, vom Polizeipräsidium Tuttlingen, erläutert Fakten und Hintergründe. Dabei werden Handlungsempfehlungen und Vorbeugungsmöglichkeiten aufgezeigt. Was können wir tun? Was sollten wir tun?

Anmeldungen bis Dienstag, 29. Mai, an die Sportkreisgeschäftsstelle, Manfred-Ulmer-Sportheim, Am Unterbach 6, 78549 Spaichingen, Telefon: 07424 4636, E-Mail: sportkreis. tuttlingen@t-online.de oder direkt auf der Sportkreis-Homepage.