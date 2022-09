Sportkreis informiert über Versicherungsschutz

Der Sportkreis Bodensee lädt für Montag, 10. Oktober, 18 Uhr zu einem Infoabend zum Thema „Versicherungsschutz bei Sportveranstaltungen“ ins Hopfengut No. 20 nach Tettnang ein.

Die Fortbildung des Sportkreises dient dazu, den teilnehmenden Vereinsfunktionären einen allgemeinen Überblick über die Versicherungsschutzinhalte des Sportversicherungsvertrages in Theorie und Praxis zu vermitteln, heißt es in der Mitteilung. Außerdem geht Referent Jörg Schlegel, Leiter des ARAG Sportversicherungsbüros, auf die Bedeutung der Kfz-Zusatzversicherung der ARAG ein. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wie Fahrten im Zusammenhang mit dem Vereinsbetrieb – beispielsweise Elternfahrten zu Jugendauswärtsspielen – versichert werden können. Auch die Änderungen und Inhalte des Sportversicherungsvertrags zwischen dem Württembergischen Landessportbund und der ARAG Sportversicherung werden thematisiert. Die Veranstaltung wendet sich an Ehren-, neben- und hauptamtliche Führungskräfte in Sportvereinen und Fachverbänden.Teilnahmegebühren fallen nicht an.