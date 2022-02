Sportkreis hat Seminarheft 2022 verschickt

Das Bildungsprogramm des Sportkreises Bodensee ist fertig. Auf 52 Seiten sind darin Seminare, Lehrgänge und Infoveranstaltungen des Sportkreises Bodensee, des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) und der Württembergischen Sportjugend (WSJ) zusammengestellt. Darüber hinaus informiert das Heft über die unterschiedlichen Serviceangebote des Sportkreises.

Vizepräsident Harald Franzen hat mehr als 20 Angebote in der Bodenseeregion zusammengetragen und in Form gebracht. Von Basiswissen Finanzen, Steuerfragen und Bauberatung über Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbildung zum Vereinsmanager sind alle relevanten Themen für Sportvereine abgedeckt. „Die Möglichkeit zum Austausch, Information und Weiterbildungsmöglichkeiten ist auch – und gerade – in der Pandemie wichtig für die Mitglieder unserer 107 Mitgliedssportvereine“, sagt Sportkreispräsidentin Eveline Leber. Die Hefte sind dieser Tage an alle Sportvereine im Sportkreis verschickt worden und können im Internet heruntergeladen werden.