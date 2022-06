Sportkreis ehrt Sportabzeichen-Jubilare

Der Sportkreis Biberach hat seine Sportabzeichen-Jubilare im Sparkassensaal in der Kreissparkasse in Laupheim ausgezeichnet. Wie der Sportkreis mitteilt, stieg die Zahl der Absolventen geringfügig, liegt aber weiter deutlich unter dem Vor-Corona-Wert.

Walter Hefner von der Kreissparkasse Biberach begrüßte in einer kurzen Ansprache die Sportlerinnen und Sportler sowie die Funktionäre des Sportkreises Biberach. Hermann Gantner, Vizepräsident des Sportkreises Biberach, bedankte sich zunächst bei der Kreissparkasse für deren großes Engagement im Bereich des Sports. „Keine Bitte von uns bleibt unerhört, und wenn es um einen Termin bei der Ehrung der Sportabzeichen Jubilare geht, ist im Sparkassensaal immer ein Termin für uns frei“, so Gantner.

Nach wie vor drückt Corona beim Erwerb des Sportabzeichens deutlich seinen Stempel auf. Waren es im Jahr 2019, also vor Corona, noch 2070 Sportlerinnen und Sportler, die das Deutsche Sportabzeichen erworben hatten, so schrumpfte die Zahl im Jahr 2020 auf 805. Im Jahr 2021 erhöhte sich die Zahl der Absolventen nur geringfügig auf 918. Am meisten Teilnehmer meldete der TSV Laupheim mit 172 Sportabzeichen-Trägern, gefolgt vom SV Baltringen mit 135 und dem SV Baustetten (Skiabteilung) mit 92 Absolventen.

Olaf Biller, Referent für das Sportabzeichen des Sportkreises Biberach, nahm zusammen mit Hermann Gantner die Ehrungen vor. Neben einer Urkunde gab es ein ebenfalls von der Kreissparkasse Biberach gesponsertes Badetuch oder ein Sweatshirt. Für zehn Jahre Sportabzeichen wurden 13 Sportlerinnen und Sportler geehrt. Für 15 Jahre gab es sechs Auszeichnungen, für 20, 25 und 30 Jahre jeweils eine und für 35 Jahre zwei Auszeichnungen. Höhepunkt des Ehrungsabends war die Auszeichnung der drei Sportler Gerhard Geyer, Erwin Fütterling und Klaus Thamm, die das Sportabzeichen zum 50. Mal erworben haben.

Nach den Ehrungen lud die Kreissparkasse Biberach noch zu einem Imbiss ein.