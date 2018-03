Die Vorsitzende des Sportvereins Pommertsweiler (SVP), Theresia Balle, hat sich bei der Mitgliederversammlung im Landgasthof Albblick sehr zufrieden über einen gut aufgestellten Verein geäußert. Weiter berichtete sie, dass sich mehr als 30 ehrenamtliche Mitarbeiter das ganze Jahr über als Übungsleiter und in der Vorstandschaft einbrächten.

Die Sportgruppen im Erwachsenen- und Kinderbereich seien stabil und konstant und von den regelmäßigen Besuchen von Fortbildungen der Übungsleiter profitierten die Mitglieder des Vereins.

Schriftführerin Anne Ocker gab einen detaillierten Rückblick über die einzelnen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Kassierer Klaus Kälber berichtete von einem positiven Kassenabschluss. Die Mitgliederzahl beträgt zum Jahresende 311.

Vor den Wahlen sagte Theresia Balle, dass sich die Beiräte Klara Maile, Achim Härer und Marcel Kahl nicht mehr zur Wahl stellten. Die bisherigen Amtsinhaber Hans-Jürgen Sprösser (zweiter Vorsitzender), Klaus Kälber (Kassierer), Anne Ocker (Schriftführerin), Manuel Ocker (Vereinsjugendsprecher), Monika Häußer, Michaela Kling, Simone Klissenbauer und Bianca Starz (Beiräte) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Beiräte wurden Andreas Berroth und Conny Winger gewählt.

Der zweite Vorsitzende Hans-Jürgen Sprösser gab einen kurzen Überblick über die im Jahr 2018 geplanten Veranstaltungen. Danach stellte Theresia Balle die neuen Sportangebote des Vereins wie Functional Fitness Zirkel, Gewaltpräventionskurs, Yoga am Montag und „SVP-Aktiv unterwegs“ vor.

Bernhard Elser, Vorstandsmitglied des Turngaus Ostwürttemberg, nahm die Verbandsehrungen durch. Mit dem Ehrenbrief des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) in Bronze wurde Theresia Balle und mit der Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbunds (STB) in Gold wurde Angelika Balle ausgezeichnet. Die Ehrennadel des STB in Silber erhielten Hans-Jürgen Sprösser und Bianca Starz. Die Ehrennadel des Deutschen Turnerbunds (DTB) in Bronze ging an Anne Ocker und Susanne Rauch.