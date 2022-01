Sportfreunde Stiller gastieren im Roxy

„Applaus, Applaus“: Die Sportfreunde Stiller brechen im Frühjahr zu einer neuen Tournee auf. Und los geht’s am 20. Mai im Ulmer Roxy.

Das Konzert am Freitag, 20. Mai, beginnt um 20 Uhr in der Roxy-Werkhalle. Seit wenigen Tagen läuft der Vorverkauf über den Bandshop, ab 28. Januar gibt es Eintrittskarten über den Ticket-Service des Roxy.

In Ulm ist der Tournee-Auftakt, es folgen danach Auftritte unter anderem in Mannheim, Berlin, Dortmund und Dresden.

In der Mitteilung des Roxy zum Auftritt der Sportfreunde („Ein Kompliment“, „’54, ’74, ’90, 2006“) werden die Münchner so zitiert: „Liebe Sportfreund:innen, liebe Hunger-Stiller:innen, liebe Gourmets! Vermehrt und mit Recht fragen sich die Musikliebhaber unserer Töne: Was brodelt denn da in den Töpfen der Band, die für uns Jahrelang nichts gekocht hat? Es war still um und in uns. Nun knistert der Ofen wieder.“