Sportfreunde siegen im Kellerduell in Kaiserslautern

In einen spannenden und hochdramatischen Kellerduell haben die Sportfreunde Friedrichshafen in Kaiserslautern mit den letzten zwei Würfen einen 5:3-Sieg (3685:3677 Kegel) gefeiert. Damit haben sich die Kegler ein in der Kegel-Bundesliga wenig Luft im Abstiegskampf verschafft und verlassen mit 6:10 Punkten die Abstiegsränge. Friedrichshafen ist nun Siebter.

In der Startformation sollten Lukas Funk gegen Peter Sebastian und Torsten Reiser gegen Nikiel Andreas den Weg ebnen. Funk hatte zu Beginn laut Mitteilung etwas Probleme, fand aber wieder schnell ins Spiel und bezwang Sebastian klar mit 3:1 (648:623). Reiser zeigte sich gegenüber den vergangenen Spielen stark verbessert und gewann beim 2:2 aufgrund der besseren Kegelzahl (634:612). Die Aufstellung des Sportfreunde-Kapitäns Darko Lotina schien aufzugehen, denn Michael Reiter spielte sich in der Mittelpaarung in einen wahren Rausch und ließ dem Lauterer Pascal Nikiel beim 4:0 (669:581) keine Chance. Der Häfler Nicolai Müller erwischte dagegen einen rabenschwarzen Tag und verlor gegen Christian Engel mit 1:3 (537:634).

Das Schlusspaar der Sportfreunde, Darko Lotina und der für den verletzten Mario Listesz ins Team gerutschte Celestino Gutierrez, sollten die 38 Kegel Vorsprung verteidigen und den Sieg sichern. Es wurde nichts für schwache Nerven. Gutierrez, der Senior im Team der Häfler, musste beim 2:2 (612:628) den Punkt zwar dem vermeintlich stärksten Lauterer Pascal Kappler überlassen. Doch Gutierrez machte vor allem im letzten Satz Druck und gab so nur 16 Kegel ab – das war letztlich mit spielentscheidend. Lotina tat sich schwer und hatte Probleme mit dem Bodenbelag und seinen Schuhen, was zum Verlust des ersten Satzes führte. Das Spiel drohte zu kippen. Mit jedem Wurf änderten sich die Vorzeichen. Lotina kämpfte sich zurück ins Spiel. Im vorletzten Wurf für die Häfler gab es die erlösende Neun zum Sieg, Obwohl beide Mannschaftspunkte im Schlussdurchgang an die Gastgeber gingen, brachten die Sportfreunde einen Vorsprung von acht Kegeln über die Ziellinie.