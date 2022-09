Sportfreunde Friedrichshafen beginnen die Mission Klassenerhalt

Kegeln: Für die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen wird es wieder ernst. In der 1. Bundesliga treffen die Häfler am Samstag um 12 Uhr in der heimischen Bodenseesporthalle auf den Aufsteiger SKC Nibelungen Lorsch. Ziel ist der Klassenerhalt, weshalb diese Begegnung laut Mitteilung richtungsweisenden Charakter besitzt. Es bleibt abzuwarten, wie der Abgang von Topspieler Lukas Funk kompensiert werden kann.

Handball: Zwei Aufsteiger beginnen die neue Handballsaison mit einem Auswärtsspiel. Die Damen der HSG Friedrichshafen-Fischbach treten am ersten Spieltag der Bezirksliga beim SC Vöhringen an (Sonntag, 17 Uhr). Und die Männer der SG Ailingen-Kluftern sind am Samstag um 15 Uhr beim TSV Blaustein II zu Gast.

Kunstrad: Im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck kämpfen die Kunstradsportlerinnen im DM-Halbfinale am Samstag, 17. September, um die letzten Tickets für die deutschen Meisterschaften am 8./9. Oktober in Mainz. Diese Ambition verfolgt Nadine Kurz vom RRMV Friedrichshafen im 1er Kunstrad. Bei 26 Sportlerinnen und nur noch acht zu vergebenden Startplätzen wird es für Kurz allerdings nicht einfach werden.

Segeln: Die „Interboot-Trophy“ wird der Württembergische Yacht-Club am kommenden Wochenende (17. und 18. September 2022) für Segelyachten vom Typ J70 durchführen. Im Rahmen dieser Regatta wird auch die „Antigua and Barbuda Challenge“ ausgesegelt. Auf der Meldeliste stehen 16 Teams mit 64 Seglerinnen und Seglern, darunter je zwei Teams aus Österreich und der Schweiz. An den Start geht unter anderem auch der Titelverteidiger Max Rieger. Die Wettfahrtleiterin Alexa Schaufler wird die Flotte am Samstag gegen elf Uhr zum ersten Mal über die Startlinie schicken. An beiden Tagen sind jeweils bis zu sechs Wettfahrten geplant. Zu gewinnen gibt es hier die Chartergebühr und das Meldegeld für eine Yacht bei der beliebten Regattaserie „Antigua Sailing Week 2023“ samt Flügen für die Crew.

Tischtennis: Über 100 Tischtennisbegeisterte werden am Sonntag in Aulendorf erwartet. Denn in der Schulsporthalle an der Schussenrieder Straße richtet die SG Aulendorf für den Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee die Rangliste für Damen und Herren aus. In den Leistungsklassen S, A bis F bei den Herren und in der Damenklasse wollen sicherlich viele ihre Form vor dem Rundenbeginn testen, aber auch mit guten Leistungen vielleicht den Sprung in die nächst höherer Leistungsklasse anvisieren. Um 9 Uhr starten die Herren D bis F Klasse. Ab 13.30 Uhr folgen die Herren S, A, B, C und die Damen.

Kickboxen: 16 Kämpfe und drei Titelfights: Nach einer zweijährigen Zwangspause geht es am Samstag, 17. September, um 18 Uhr bei der Bodensee Fightnight IX in Mühlhofen wieder in den Ring. Vom Veranstalter Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen sind vier Kickboxer dabei. Start ist um 18 Uhr. Die Gastgeber fiebern vor allem dem Kampf von Dimitrios „The Tasmanian Devil“ Sapanazidis entgegen. Er kämpft gegen den Niederländer Pietro Doorjé – bei diesem Duell geht es um einen der zwei Weltmeisterschafts-Gürtel. Um den zweiten kämpft die Deutsche Sarah Glandien, die für das Schweizer Gladiators Fighting Gym Bern antritt und ihre Karriere mit einem WM-Titel beenden möchte, gegen Tiziana Olmo vom Fight Gym Nürnberg. Die deutsche Meisterschaft machen Elysée Kocheisen von MG Sports Weingarten und Davit Kasumyan aus Stuttgart unter sich aus. Veranstalter, Organisator und Trainer Sebastian Harms-Mendez ist sich laut Mitteilung sicher, mit die stärkste Fightcard zusammengestellt zu haben, die es bei einer Bodensee Fightnight jemals gegeben hat. In der Sporthalle Mühlhofen werden unter anderem Boxhandschuhe mit einer Originalunterschrift von Wladimir Klitschko verlost.