Aus dem Ertrag der Sportgala hat das Sportforum im Landkreis Sigmaringen der Grundschule in Hausen am Andelsbach 2 000 Euro für die Anschaffung eines Außenspielgerätes gespendet. In dieser Außenstelle werden seit vielen Jahren Schüler der Grundschule Krauchenwies und der Fidelisschule Sigmaringen gemeinsam unterrichtet. Dirk Gaerte, Vorsitzender des Sportforums Sigmaringen (rechts im Bild), sagte, dass es ein wichtiges Anliegen des Sportforums ist, Bewegung bereits im Kindesalter zu fördern. Das besondere inklusive Beschulungsmodell in Hausen am Andelsbach gab bei der diesjährigen Förderentscheidung den Ausschlag. Den Betrag übergab Dirk Gaerte dem Krauchenwieser Bürgermeister Jochen Spieß (links). Foto: Gemeinde Krauchenwies