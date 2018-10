Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Mädchen in Oberbayern ist von einem abbiegenden Feuerwehrwagen erfasst worden und an den Verletzungen gestorben. Das achtjährige Mädchen befand sich nach Angaben der Polizei am Samstag mit anderen Kindern neben einer großen Straße in Trostberg (Landkreis Traunstein).

Wegen eines Feuerwehrfestes, bei dem es auch ein Kinderprogramm gegeben habe, seien viele Kinder in der Gegend unterwegs gewesen. Einige Mitglieder der örtlichen Feuerwehr waren gerade auf dem Weg zum Fest und wollten rechts abbiegen, als sie aus noch ungeklärten ...