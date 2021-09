Sportbad-Online-Termine reservieren und Schwimmen für Frühaufsteher

Friedrichshafen (sz) - Wer ab 20. September ins Sportbad möchte, muss wieder online Termine reservieren. Und für Frühaufsteher gibt es ab Oktober wieder ein Angebot zum Frühschwimmen. Dann ist das Sportbad immer dienstags und donnerstags, außer an Feiertagen, ab 7 Uhr geöffnet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit

Ab Montag, 20. September ist es wieder notwendig, dass man sich vorab online unter www.bäder.friedrichshafen.de/reservierung einen Termin zum Schwimmen und Saunieren im Sportbad reserviert. Für ältere Personen oder Personen ohne Internet gibt es ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten an der Tageskasse. Um sicher eine Eintrittskarte für das Sportbad zu erhalten, wird empfohlen, Verwandte und Bekannte mit einem Internetzugang zu bitten, einen Termin zu reservieren. Über den Namen und die Reservierungsnummer kann das Kassenpersonal auf die nötigen Daten zugreifen.

Auch für Kinder unter vier Jahren und spezielle Personengruppen, wie beispielsweise Jahreskartenbesitzer, müssen vorab Termine reservieren. Das Ticket ist auch in digitaler Form gültig. Ein Kontaktnachverfolgungsformular muss nur ausgefüllt werden, wenn keine Reservierung vorhanden ist und gleichzeitig noch Kontingente frei sind. Für die reine Onlinereservierung werden die Kontaktdaten bereits im Reservierungssystem gespeichert. Wenn Vorort ein Platz reserviert wird, ist die Kontaktnachverfolgung auch über die Luca App möglich. Eine Onlinereservierung ist deshalb notwendig, um die Besucherströme im Sportbad steuern zu können.

Die Tickets werden immer für eine Woche im Voraus online eingestellt. Gäste, die ein reserviertes Zeitfenster nicht wahrnehmen können, werden gebeten, dieses zu stornieren, da andernfalls der Platz ungenutzt verfällt. Eine Stornierung ist laut Pressemitteilung von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr per E-Mail oder telefonisch über die Kasse möglich: baederbetriebe@friedrichshafen.de, Telefon 07541 / 20 35 61 06. Außerhalb dieser Zeiten werden Gäste gebeten, sich ausschließlich telefonisch an der Kasse zu melden.