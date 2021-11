Sportabzeichenjubilare 2019 und 2020 geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im vergangenen Jahr wegen Corona ausgefallen, hat der Sportkreis Bodensee jetzt seine Sportabzeichenjubilare 2019 und 2020 gemeinsam ausgezeichnet. Die beiden Rekordhalter im Sportkreis sind der ehemalige Landrat Siegfried Tann sowie Emil Rauber, die ihren Fitnessorden 2019 bereits zum 60. Mal abgelegt haben.

„Egal, aus welchen Gründen sie das Sportabzeichen absolviert haben, ausschlaggebend ist, dass man sich gemeinsam mit anderen bewegt und sich in seiner Fitness messen kann“, sagte Sportkreispräsidentin Eveline Leber in ihrer Ansprache. Damit dies möglich ist, stehen im Sportkreis Bodensee insgesamt etwa150 Prüferinnen und Prüfer, Übungsleiter und Kampfrichter im Stadion, im Schwimmbad, an der Nordic-Walking- und Fahrradstrecke bereit, um die Prüfungen abzunehmen.

Lebers ausdrücklicher Dank galt Silvia Siegl, die als Sportabzeichenreferentin Prüferlehrgänge und Info- und Ehrungsveranstaltungen managt, Material beschafft und im Hintergrund vieles mehr organisiert.

Auch bei den Sparkassen Bodensee und Salem-Heiligenberg bedankte sich die Sportkreispräsidentin. Die Geldinstitute übernehmen die Kosten für die Sportabzeichen, die in den Schulen abgelegt werden.

Sportabzeichen-Jubilare 2019 - 60 Sportabzeichen: Emil Rauber (FC FN), Siegfried Tann (VfB FN); 45 Sportabzeichen: Manfred Scherer (SV Kehlen), Klara Schweizer (Turnerschaft FN); 40 Sportabzeichen: Roland Bäder (VfB FN), Heinz-Michael Brechtel (VfB FN), Rita Kröger (TuS Immenstaad), Gerd Müller (TSV TT), Erika Neumann (TSG Ailingen), Hans-Jörg Rosi (VfB FN), Fritz Stohr (TSV Neukirch), Gerhard Traub (TSV Fischbach), Reinhold Troll (TSG Ailingen); 30 Sportabzeichen: Helmut Bauhuis (TSV Fischbach), Manfred Borst (VfB FN), Hermann Braun (VfB FN), Wolfgang Geiselmann (VfB FN), Margit Igel (Turnerschaft FN), Rita Jehle (TSV Neukirch), Wolfgang Zittrell (FC FN); 25 Sportabzeichen: Gertrud Rominger-Weitz (Turnerschaft FN)

Sportabzeichen-Jubilare 2020 - 40 Sportabzeichen: Kurt Käller (TSV TT), Nikolaus Schneider (TSV Fischbach); 35 Sportabzeichen: Bernd Hirscher (VfB FN), Irmgard Olma (VfB FN), Manfred Schweizer (VfB FN), Helma Stohr (TSV Neukirch), Stefan Weiß (TSV Fischbach); 30 Sportabzeichen: Wolfgang Schulz (TSV TT), Werner Sommer (FC FN)