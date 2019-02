Sportabzeichen beim TV Gosheim

Gosheim (pm) - 19 aktive Sportler der Sportabzeichengruppe des TV Gosheim haben im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen erworben. Die Gruppe wird von Sonja Unterhuber geleitet. Derzeit trainieren 21 Sportler immer montags um 19 Uhr (im Winter in der Jurahalle). Interessierte sind jederzeit zum Training willkommen. Das Bild zeigt in der vorderen Reihe von links Silvia Ulber (Gold, 25 Wiederholungen), Rosi Baumeister, Johanna Alber (Gold, 4), Emma Kugler (Gold, 8), Monika Villing-Baraitaru (Gold, 9), Elisa Alber (Gold, 8), Annette Hermle (Gold, 11), Paul Mayer (Bronze, 31), Sonja Unterhuber (Gold, 11); in der hinteren Reihe von links: Matthias Winz (Gold, 1), Frank Kugler (Gold, 10), Thomas Greiling (Gold, 1), Reinhard Baumeister (Gold ), Nina Forai und Brigitte Ramsperger (Gold, 6 ). Nicht auf dem Bild sind Peter Ramsperger (Gold, 6 ) Christoph Ulber (Gold, 29), Jan Unterhuber (Gold, 6), Anne Unterhuber (Gold, 7) Andreas Kuhn (Gold, 12), Tirza Alber (Gold, 8) und Konrad Kostezka (Gold). Das Familienabzeichen ging an die Familie Unterhuber.