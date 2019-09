Sport und Spiel an einem Nachmittag

Burgrieden - Bei bestem Tenniswetter hat die Tennisabteilung des FV Rot an zwei Tagen zu den diesjährigen Kinder-Vereinsmeisterschaften eingeladen. Die 18 Jungen und Mädchen trugen die mit großer Begeisterung ausgetragenen Wettkämpfe in den Kategorien Bambini, Kleinfeld und Kids Cup aus. In der Klasse der Jüngsten standen Tennisübungen sowie Lauf- und Koordinats- und Geschicklichkeitsprüfungen auf dem Programm.

Dem Tennisnachwuchs machten die Aufgaben riesigen Spaß. Beim „Kleinfeld“ waren zunächst Staffelspiele angesagt, danach wurde in zwei Gruppen der jeweils Gruppenbeste im Modus: „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Im spannenden Finale standen sich die Gruppen-Sieger Antonie Haller und Alex Maucher gegenüber, das schließlich Alex für sich entscheiden und damit den begehrten Titel im „Kleinfeld“ holen konnte.

Auch in der Klasse „Kids Cup“ gingen Staffelspiele, ebenfalls mit dem Modus: „Jeder gegen Jeden“, voraus. Nach sehr engen und spannenden Matches setzte sich Daniel Nieß durch und konnte sich nach diesem Erfolg als Vereinsmeister 2019 feiern lassen. Bei der anschließenden Siegerehrung dankte die Turnierleitung den motivierten Teilnehmern und überreichte ihnen eine Urkunde und einen Pokal.

Zum Abschluss der Sportveranstaltung schmeckten Knabberfleisch, Pommes frites, Hamburger und Getränke vorzüglich.