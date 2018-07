Sponsoren könnten Stadtfest retten

Die Zukunft des Stadtfests 2010 wird neu diskutiert. Oberbürgermeister Michael Beck bringt das Thema erneut in den Gemeinderat. Hintergrund: Sponsoren aus der Industrie wären bereit, die Kosten zu übernehmen.

Damit steht die Stadt nun vor einer völlig neuen Situation. Und so soll schon in der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 14. Dezember das Stadtfest erneut auf der Tagesordnung stehen. Darauf baut unter anderem Thomas Hauser von der DLRG. Der Verein hatte gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk angedacht, bei einem Wegbrechen des Stadtfestes die Aktionen an der Donau in Eigenregie weiterzuführen. Das könnte sich mit einer neuen Entscheidung des Gemeinderats erledigt haben.

