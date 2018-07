Splitter von der WM in Berlin

Die Augen der Sportwelt richten sich vom 15. bis 23. August auf Berlin. Doch nicht nur die Superstars der Leichtathletik sorgen bei der WM für Schlagzeilen, auch das Drumherum bietet reichlich Stoff für Anekdoten.

KLEIDERFRAGE: Kugelstoßerin Christina Schwanitz ist von der textilen Ausrüstung des deutschen Teams bei der Leichtathletik-WM überhaupt nicht begeistert. „Zu verschnitten, nur für kleine, zierliche Menschen“, beschreibt die knapp 100 Kilo schwere Sportlerin vom SV Neckarsulm die roten und schwarzen Trainingsklamotten. „Das T-Shirt kann ich mir über den Oberschenkel ziehen. Deshalb habe ich meistens die Herrenausstattung.“

PROMI-TREFF: Olympiasieger und ehemalige Weltmeister wie Dieter Baumann, Lars Riedel, Klaus Wolfermann und Jürgen Hingsen sind fremdgegangen. Bei einem Treffen im Golfclub Motzen frönten sie dem Nobelsport. Baumann, der Olympiasieger über 5000 Meter von 1992, nahm's mit der Etikette nicht so genau: Er bewegte sich in Jeans und Laufschuhen auf dem Grün.

LETZTER: Adriatik Hoxha war die Nummer 1 - und am Ende doch der Letzte: Der erst 19 Jahre alte Kugelstoßer aus Albanien hat am Samstag die 12. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin „eröffnet“ - allerdings mit einer Weite von 15,78 Meter wenig weltmeisterlich. Für das Finale hätte Hoxha die 7,26-Kilo-Kugel gut vier Meter weiter stoßen müssen. So blieb nur der letzte Platz in der Qualifikation und die Vorfreude auf einer paar nette Tage in Berlin.