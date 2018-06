Spitzentreffen von Rot-Grün in Berlin

Berlin (dpa) - Die Spitzen von SPD und Grünen wollen heute in Berlin die Politikziele im Falle eines Erfolgs bei der Bundestagswahl am 22. September erörtern. An der Konferenz nehmen SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, die Spitzenkandidaten der Grünen, Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin, sowie die Ministerpräsidenten der rot-grün und grün-rot regierten Bundesländer teil. Nach dem TV-Duell setzt besonders die SPD auf einen Aufschwung in den Umfragen. Derzeit kommen SPD und Grüne laut Umfragen zusammen nur auf 34 bis 38 Prozent, Union und FDP liegen deutlich vorn.