Spitzenreiter SV Deuchelried patzt in Scheidegg

Für den SV Deuchelried hat es am Sonntag in der Kreisliga A III die erste Niederlage der Saison gegeben. Gleich sechs Gegentreffer musste der Tabellenführer einstecken und lag im Spiel gegen den FC Scheidegg bereits nach 19 Minuten mit 3:0 zurück. Der SV Eglofs konnte bereits am Freitag wichtige Punkte sammeln und somit etwas zum Tabellenführer aufschließen.

"Das war ein verrücktes Spiel, bei uns lief einfach alles an diesem Tag", meint der Eglofser-Trainer Florian Kirchmann zum Spiel. Das Ergebnis spiegele in keinem Fall den Spielverlauf wieder, der SCU habe die ersten 20 Minuten besser gespielt und Feldvorteile gegenüber den Eglofsern gehabt, so Kirchmann. „Wir waren am Freitag einfach unglaublich effektiv, unsere ersten drei Schüsse landeten im Tor. Spätestens beim 2:6 war allen klar, dass wir heute einfach den perfekten Tag erwischt haben", ergänzt er. Marc Kempter war es, der einen Freistoß aus halbrechter Position sehenswert verwandelte und dem Unterzeiler-Torhüter Fabian Butscher keine Chance ließ. Der Treffer könnte ein möglicher Kandidat für das Tor des Monats sein. Der SV Eglofs befindet sich nun mit 17 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, die aktuelle Tabelle ist allerdings extrem ausgeglichen. Der SV Neuravensburg befindet sich mit 14 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz, nur einen Punkt vor dem Religationsplatz.

SC Unterzeil -SV Eglofs 2:6 (2:3).- Tore: 1:0 Chris Widler (11.), 1:1 (24.) + 1:2 (33.) Fabian Meroth, 1:3 Tobias Kempter (34.), 2:3 Chris Dreher (41.), 2:4 Christoph Weiss (60.), 2:5 Julian Diepolder (65./Eigentor), 2:6 Marc Kempter (70.).

FC Isny - SV Edelweiß Waltershofen 2:1 (2:1).- Tore: 1:0 David Berg (19.), 1:1 Maximilian Härtl (31.), 2:1 David Berg (36./Strafstoß).- besonderes Vorkommnis: FC Isny Rote Karte (77.).

FC Wangen II - FC Lindenberg 1:2 (1:1).- Tore: 0:1 Roman Liwinez (30.), 1:1 Oguzhan Üstün (39.), 1:2 Rick Weinmann (61.).

SV Gebrazhofen - SV Neuravensburg 3:1 (2:0).- Tore: 1:0 Werner Baumann (24.), 2:0 (45.) + 3:0 (56.) Julian Wechsel, 3:1 Levin Leonhardt (73./Strafstoß).

FV Rot-Weiß Weiler II - TSV Wohmbrechts 0:4 (0:1).- Tore: 0:1 Daniel Deinhart (19./Strafstoß), 2:0 Daniel Deinhart (65.), 0:3 Tobias Witzigmann (66.), 0:4 Andreas Lau (75.).

Türk SV Wangen - TSV Röthenbach 6:2 (2:0).- Tore: 1:0 (33.) + 2:0 (35.) Matthias Güttinger, 2:1 (56.) + 2:2 (65.) Oliver Knapp, 3:2 Matthias Güttinger (71./Strafstoß), 4:2 Donald Hasanmetaj (79.), 5:2 Marcel Mariner (82.), 6:2 Donald Hasanmetaj (87.).

FC Scheidegg - SV Deuchelried 6:3 (4:1).- Tore: 1:0 Severin Härle (10.), 2:0 (11.) + 3:0 (19.) Pius Wilges, 3:1 Michael Burkart (31.), 4:1 Kilian Wilges (45.), 4:2 Florian Haussmann (77.), 5:2 Pius Wilges (84./Strafstoß), 5:3 Jochen Mink (88.), 6:3 Pius Wilges (90.).