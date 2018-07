Spitalbrückle ab Dienstag gesperrt

Am Donnerstag sind die Kanalbrücke und das Spitalbrückle offiziell eingeweiht worden. Doch für die kleine Brücke über den Stadtgraben stehen noch Nachbesserungen an, weil das Brückle am Scheitelpunkt 5,5 Zentimeter zu hoch ist.

Diese Korrekturen werden im Zeitraum vom 23. Juli bis zum 27. Juli durch die Firma Prebeck in Zusammenarbeit mit der Firma Barth vorgenommen. Daher ist der Steg ab Dienstag, 24. Juli, für die Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Sollten sich Verzögerungen im Ablauf ergeben, so werde die Stadtverwaltung dies umgehend bekannt geben, heißt es in der Mitteilung weiter. Auf die Stadt kommen keine Kosten zu.